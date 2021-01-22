Цирк откроется в феврале Владивостокский цирк готовится к возобновлению деятельности. Административная комиссия города уже проверила учреждение на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти рассказали, что в цирке имеется необходимый запас масок, есть возможность использования антисептиков в доступных местах, обеспечены условия для соблюдения социальной дистанции, а также регулярно проводится дезинфекция. При этом цирк смогут посещать не больше 50 % посетителей от общей вместимости, а рассадка будет в шахматном порядке.

Ожидается, что цирк начнет работу в феврале. Отметим, что учреждение приостановило работу еще в марте 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»