«Веселая ларга» объединит юных кинематографистов и тележурналистов Более тысячи работ прислали на XI Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга». Он пройдет во Владивостоке с 5 по 9 февраля. Площадкой фестиваля традиционно станет Дворец детского творчества, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фестиваль «Веселая ларга» ежегодно объединяет юных кинематографистов и телевизионщиков из разных регионов России. В программе – мастер-классы, семинары, творческие встречи с видными деятелями киноиндустрии, педагогами и студентами ГИТИСа.

Так, в этом году ребята смогут побывать на мастер-классах и творческих встречах заслуженной артистки РФ Оксаны Сташенко, известной киносценаристки Татьяны Мирошник, продюсера детского кино, актера и режиссера Алексея Ясуловича, генерального директора Всероссийского форума детского экранного творчества «Бумеранг» Натальи Васильевой и актера Егора Сальникова.

«Но фестиваль – это не только встречи и общение с интересными людьми, обмен опытом, но и знакомство с новыми работами, - рассказала заведующая отделом туризма и краеведения Дворца детского творчества Татьяна Никитченко. – В этом году на суд сразу двух жюри – детского и профессионального, а также зрителей будет представлено 600 проектов. Это те работы, которые мы отобрали из более чем тысячи присланных в наш адрес. Победителей ждут дипломы и подарки».

По словам Татьяны Никитченко, работы участников будут оцениваться в нескольких номинациях. Среди них «Мультфильмы», «Телепрограммы», «Тележурнал», «Новостной сюжет, репортаж» и другие.

Все мероприятия фестиваля, который станет 11-м по счету, пройдут с соблюдением необходимых требований безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. В помещениях планируются регулярное проветривание, дезинфекция контактных поверхностей, соблюдение социальной дистанции, обеспечение участников масками и перчатками.

Отдел новостей «В»