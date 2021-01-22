Тренеры научат правильно притормаживать на лыжне Владивостокцев приглашают посетить мастер-классы, которые каждые выходные проходят на лыжне Русского острова. Ближайшие занятия пройдут в субботу, 23 января, напомнили в пресс-службе города.

Специалисты управления физической культуры и спорта отмечают, что тренировки помогут приобщиться к этому зимнему виду спорта всем желающим.

«Тренеры проводят групповые мастер-классы, на которых показывают, как нужно стоять на лыжах, как правильно ходить и, что очень важно, как тормозить. Многие новички не знают, как нужно притормаживать в лыжне, что может привести к столкновениям с другими спортсменами и травмам. На занятиях подробно объясняются все нюансы, благодаря чему начинающие спортсмены успешно делают первые шаги на лыжах», - рассказывают в управлении.

Бесплатные мастер-классы проходят каждую субботу и воскресенье. Время групповых тренировок – 12.00, 14.00 и 16.00.

Как уже писал «В», лыжная трасса открыта для горожан и гостей Владивостока ежедневно. Воспользоваться бесплатным прокатом можно в будние дни с 12.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 20.00.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru