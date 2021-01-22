На улице Фонвизина введено одностороннее движение
Такое решение принято по результатам проведенного сотрудниками Госавтоинспекции и специалистами администрации Владивостока мониторинга дорожной обстановки.
Нововведение призвано обеспечить на этом участке безопасность дорожного движения, исключить конфликтные ситуации среди автолюбителей и снизить количество ДТП.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, в районе дома № 5 на улице Фонвизина установили знак «Одностороннее движение». Он действует по направлению к улице Некрасовской. В районе Некрасовской, 50/52, соответственно, появился знак «Въезд запрещен».
Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
Отдел новостей «В»
Фото с сайта www.vlc.ru