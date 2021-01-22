Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили на 25 % Как стало известно информагентству «РБК», соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг.

Согласно документу базовая ставка для легковушек увеличится с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а для грузовых машин – со 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, утильсбор на новые машины, ввозимые в Россию физлицами для личного пользования, составит не более 4,5 тыс. руб. Для подержанных авто ставка не будет превышать 6,5 тыс. руб.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Деньги, полученные от увеличения утильсбора, Минпромторг планирует направить на льготные автокредиты и лизинг, а также скидку на газомоторную технику.

Последний раз утильсбор повышали год назад – 1 января 2020 года. Тогда в зависимости от объема двигателя легковушек рост ставки составлял от 46 до 145 %. Для грузовиков от 12 до 20 тонн утильсбор повысился на 18,6 %.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»