Только полпроцента дальневосточников провели Новый год за границей Большинство жителей Дальнего Востока – 85,6 % – в новогодние праздники оставались дома, и лишь 13,9 % провели время в путешествии по России, а 0,5 % – за границей. Таковы результаты опроса, который провела служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Путешествие по стране чаще выбирали руководители и высший менеджмент, строители, а также представители сферы искусства и массмедиа, поездку за границу – юристы.

14 % работающих по найму продлили себе каникулы за счет отпусков или отгулов: 5 % вышли на работу позже, 8 % ушли на каникулы раньше. Выше всего доля продливших себе праздники в таких сферах, как разные производства, сельское хозяйства (23 %).

«37 % дальневосточников вышли на работу в новом году с хорошим настроением, 34 % – с обычным, а вот еще 22 % – с плохим. Кроме того, 4 % до сих пор отдыхают», – отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы HeadHunter Дальний Восток.

Ранее ресурс проводил опрос, в котором выяснял, как жители Дальнего Востока относятся к длинным каникулам: 23 % поддерживают идею о том, что их нужно сократить, но еще 71 % однозначно против этого. Причем чем старше соискатель, тем скорее он согласен с тем, что надо сократить количество дней отдыха. Выше всего доля тех, кто согласен с тем, что надо сократить новогодние каникулы, в сфере безопасности и среди топ-менеджеров. Кроме того, 85 % согласны с тем, что 31 декабря нужно сделать выходным днем, обратной точки зрения придерживаются лишь 8 %.

Отдел новостей «В»

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