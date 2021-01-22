Каждому району Владивостока – по подрядчику В ближайшее время городская администрация объявит открытые аукционы на поиск подрядных организаций, которым предстоит провести во Владивостоке восстановительный ремонт поврежденных участков дорог. Сейчас завершается подготовка необходимых документов.

Подрядчиков будут искать для каждого из пяти районов Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Планируется заключение пяти контрактов на проведение восстановительного ремонта дорог. За каждой компанией будет закреплено по одному району», – уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Работы проведут с использованием как горячего, так и холодного асфальта.

«Холодный асфальт – очень дорогостоящая технология. С его применением будут устранены только ямы на самых проблемных участках. Основная работа по восстановительному ремонту дорог в городе начнется ориентировочно с середины апреля. В это время традиционно возобновляют свою работу асфальтовые заводы», – добавили специалисты управления.

В список, где проведут работы, включат, по предварительным данным, десятки адресов в каждом районе. Помимо этого, запланирован ремонт поврежденного асфальтового покрытия на тротуарах.

Отдел новостей «В»