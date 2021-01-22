УК решили объединиться Во Владивостоке создают альянс управляющих компаний. Общее количество многоквартирных домов, которые они обслуживают, более 400. Главное преимущество организации – повышение качества обслуживания жилья, сообщили в пресс-службе Приморья.

На первоначальном этапе альянс включит в себя четыре управляющие компании – «Паллада», «Мадикс», «УК Центральный район», «Эгершельд-ДВ», которых свяжет единый центральный офис.

«Все компании имеют материально-техническую базу, которая объединится в единое подразделение, включающее спецтехнику, оборудование. Также будет создана производственная служба, состоящая из специалистов в области строительства и строительного контроля. Все это позволит эффективнее, быстрее ремонтировать дома, устранять аварийные ситуации, убирать придомовые территории», – уточнили в альянсе.

Кроме этого, коммунальщики готовы пополнять парк спецтехники, в первую очередь мини-тракторами, погрузчиками, грузовиками и самосвалами.

Средства на реализацию заявленных проектов альянс изыскивает за счет инвестиций и оптимизации рабочих процессов, в том числе их автоматизации. В альянсе подчеркнули, что усиление производственно-технической базы компаний позволит обслуживать не только дом и придомовую территорию, но и прилегающую территорию и межквартальные дороги.

«Зачастую можно наблюдать ситуацию, когда рядом с домом есть лестница или дорога, но она или бесхозная, или хозяин не спешит ее обслуживать, и «управляйка» не хочет ею заниматься, мотивируя тем, что это не ее зона ответственности. А ходят по этой территории жильцы наших домов и жалобы шлют, как правило, в свою обслуживающую компанию. Мы же готовы брать на себя такие территории и обслуживать их при согласовании и софинансировании с городом», – рассказал представитель альянса Павел Смольский.

Также создается единый отдел контроля качества работы обслуживающих организаций, отслеживающий, насколько хорошо ведется обслуживание домов. Именно эта структура будет плотно работать с жильцами. Таким образом компания возродит институт домовых советов. Общественные организации привлекут к взаимодействию и контролю за работой УК.

«Невозможно организовать качественную работу без прямой постоянной связи с самими жильцами. Именно в создании домовых советов, объединяющих активных, грамотных, неравнодушных людей, мы и видим ту коммуникацию, которая позволит нам повышать качество работы», – пояснил представитель альянса.

По его заверениям, создание альянса в разы повысит качество предоставляемых коммунальных услуг населению при существующем тарифе.

«Какую управляющую компанию выбрать в конечном счете, решают сами жильцы, однако им необходимо обратить внимание на то, сколько домов и как обслуживает организация, какое у нее материально-техническое оснащение», – отметили в Государственной жилищной инспекции Приморского края.

Альянс управляющих компаний начнет работать во Владивостоке уже с середины февраля.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА