Тестироваться на антитела перед вакцинацией от COVID-19 необязательно Для получения прививки, как уже писал «В», необходимо записаться в лист ожидания в поликлинике, к которой он приписан, а на вакцинацию взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при наличии клинической симптоматики COVID-19 на момент прививки. А при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными SARS-COV-2 в течение последних 14 дней) исследуют антитела бесплатно по направлению поликлиники.

Как сообщили в пресс-службе края, сняты ограничения для иммунизации людей старше 65 лет и граждан с наличием хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, хронические сердечные заболевания. Противопоказанием для вакцинации служит наличие признаков острых респираторных инфекций, другие заболевания в стадии обострения. Перед вакцинацией терапевт обязательно проводит осмотр и опрос.

«В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины для лиц старше 60 лет. И уже сегодня мы наблюдаем высокий спрос на вакцинацию у этой категории граждан», – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Медики рекомендуют пройти вакцинацию людям старше 55 лет и гражданам с хроническими неинфекционными заболеваниями, поскольку эта категория наиболее тяжело переносит COVID-19. Однако все записавшиеся в лист ожидания будут приглашены на иммунизацию.

В минздраве подчеркнули, что в листы ожидания также могут записаться предприятия, подав коллективную заявку в пункт вакцинации.

Отдел новостей «В»

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО / www.primorsky.ru