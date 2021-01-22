Спрос на приморский мед вырос в период пандемии Почти 6 тысяч тонн меда накачали пчеловоды Приморья в 2020 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Экологически чистый продукт, собранный в дикой природе Уссурийской тайги, способствует повышению иммунитета и пользуется большим спросом на Дальнем Востоке.

Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, производство меда второй год подряд стабильно составляет почти 6 тысяч тонн. Постоянно ведется работа над повышением качества продукции. Так, в сентябре 2020 года в Приморье прошел первый в стране бизнес-акселератор «Энергия пчеловодства», где ведущие медопроизводители края поделились опытом производства меда экспортного качества.

«Приморский липовый мед является природным иммуномодулятором, в прошлом году спрос на него из соседних регионов Дальнего Востока увеличился до 50 %. Кроме того, около 1 тысячи тонн было экспортировано в Китай», – прокомментировали в ведомстве.

На сегодняшний день в Приморье насчитывается более 70 тысяч ульев, производством меда занимаются 6,5 тысячи человек.

«Подготовка к следующему медосбору начнется в марте-апреле, когда пчеловоды начнут выставлять ульи с пчелами после зимовки. Натуральный липовый мед и продукцию пчеловодства можно будет приобрести, в частности, на сельскохозяйственных ярмарках», – добавили специалисты.

Стоит отметить, что во многих семьях пасечное дело передается из поколения в поколение. Этой профессии могут обучить в специализированных образовательных учреждениях.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА