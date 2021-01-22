Продовольственная ярмарка обосновалась на Жигура В предстоящие выходные дни, 23 и 24 января, во Владивостоке в районе кольца «3-й Рабочей» (ул. Жигура, 2б) вновь будет организована продовольственная ярмарка, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу торговля будет идти с 10 до 18 часов, в воскресенье – с 10 до 17 часов. Традиционно на ярмарке приморские предприниматели предлагают свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, сухофрукты, соленья и дикоросы, мед, молочные и кисломолочные продукты, а также кондитерские изделия.

Также ярмарка на Жигура будет работать и в следующие выходные – 30 и 31 января.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru