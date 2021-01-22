Кому достанется ящик лапши быстрого приготовления День российского студенчества в понедельник, 25 января, в приморских вузах и колледжах отметят веселыми конкурсами, выставками, концертом и интеллектуальными играми, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Приморье насчитывается в общей сложности почти 90 тысяч студентов: 44475 из них учатся по программам среднего профессионального и 44 тысячи – по программам высшего образования. Приморские студенты известны своей активностью и талантами в области науки, творчества, спорта, а также общественной деятельности далеко за пределами края. К примеру, не так давно наша сборная завоевала наибольшее количество медалей на VIII Национальном чемпионате WorldSkills, улучшив позиции региона в рейтинге субъектов России. Выпускники вузов и колледжей ежегодно становятся сотрудниками действующих на территории предприятий и организаций, показывая себя в качестве настоящих профессионалов, трудящихся на благо Приморья и всей страны», – подчеркнула министр образования края Наталья Бондаренко.

В Дальневосточном федеральном университете в честь праздника проведут концерт «Танцевальная студенческая веранда», акцию «Университетская почта. Открытка любимому преподавателю», буриме – литературную игру с сочинением стихотворений на заданные рифмы, откроют выставки из фондов Научного музея и фонда редкой книги и научной библиотеки ДВФУ.

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса в холле Зимнего сада будут работать тематические конкурсные площадки, на каждой из которых студентам предложат выполнить ряд заданий.

По итогам учащимся станут начислять праздничные баллы. Затем состоится финальный розыгрыш главного приза среди тех, кто наберет наибольшее их количество. Самый активный и целеустремленный студент получит ящик лапши быстрого приготовления.

А потом начнется турнир по скоростному поеданию заранее приготовленных блюд. К участию допустят 16 учащихся. Один из них сможет стать победителем.

Вечером во ВГУЭС состоится V кубок ректора ВГУЭС по интеллектуальной игре для студентов «Что? Где? Когда?».

В Тихоокеанском государственном медицинском университете планируется награждение талантливых студентов, имеющих достижения в науке, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / www.primorsky.ru