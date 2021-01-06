Для крепости духа и чистоты души О выставке «Цветник духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума» (0+), что проходит в эти удивительные рождественские дни в Приморской картинной галерее, «В» уже рассказывал.

Напомним, что в экспозиции представлено более двух десятков старообрядческих икон. Написаны они в XVII и XIX веках, но являются списками с более старинных – XV, XVI веков – икон, созданных еще до раскола в Русской православной церкви. Посмотреть на эти иконы (особенно в рождественские дни) – значит и прикоснуться к истории России, и подумать о душе…

– Нам бы хотелось увидеть в этих залах широкий круг посетителей, – говорит куратор выставки Евгения Орлова. – Сегодня люди ищут духовную опору в своей жизни. А что может быть лучше обращения к подлинным корням в этом смысле? А наши корни – вот они, на стенах… В этом цветнике духовном произрастают благие помыслы, светлые мысли, здесь можно найти отраду в жизни…

Ну а если у вас, уважаемые читатели, нет возможности посетить Приморскую краевую картинную галерею, вас наверняка порадует наш вернисаж.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА