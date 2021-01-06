Восстанавливать легкие Владивостока начнут весной Рабочая группа, призванная восстановить зеленые насаждения, пострадавшие после ледяного дождя, создается в приморской столице. В нее войдут сотрудники администрации города, специалисты Ботанического сада, представители общественных организаций и предприниматели.

Об этом заявил накануне Нового года на специально созванном совещании глава Владивостока Олег Гуменюк, уточняет пресс-служба мэрии.

– Мы до сих пор не полностью оценили ущерб, есть лишь общие цифры, – отметил он. – В скверах пострадало примерно 5800 деревьев, на улицах Владивостока и вдоль дорог – около 35 тысяч. Но нужны точные данные, и в оценке ущерба нам помогут сотрудники Ботанического сада. К ним подключатся работники управления дорог и благоустройства, наши экологи.

Руководитель отдела развития Ботанического сада-института ДВО РАН Ирина Крестова рассказала, что сейчас прорабатывается методика оценки ущерба, ведь вручную считать каждое дерево и кустарник сложно. Ученые предлагают использовать снимки с воздуха, в отдельных случаях выезжать на места.

Дальнейшую работу специалисты планируют проводить совместно с предпринимателями. Будут разработаны и обозначены места в городе, которые предстоит озеленить в первую очередь. Затем будут закуплены саженцы. Для проведения акций по их высадке будут приглашаться представители общественности и горожане.

По словам Юрия Щербака, представителя Приморского отделения Российского экологического общества, до весны план будет разработан, а весной и летом можно начинать высаживать деревья и кустарники. Ведь в отличие от Центральной России, где лучшим сезоном для высадки считается осень, в нашем муссонном климате оптимальное время для озеленителей – весна и лето. Влажность и дожди помогают растениям лучше приживаться.

Рабочая группа соберется сразу после новогодних каникул в Ботаническом саду для обсуждения дальнейших действий.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой / vlc.ru