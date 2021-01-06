Зимние каникулы – культурные и активные Приморцы, невзирая на январские морозы, выбирают активный отдых на свежем воздухе. Пресс-служба администрации Владивостока напоминает, что в краевом центре залиты 76 катков во всех районах, а на Русском острове действует лыжная трасса.

Главное новшество нынешних праздников на центральной площади – просторный каток. 6 января с 12.00 до 14.00 здесь состоятся показательные выступления фигуристов и мастер-классы от хоккеистов спортивной школы «Темп» из города Артема. А с 14.00 до 16.00 дадут мастер-классы хоккеисты ЗАТО Большой Камень. 8 и 9 января с 12.00 до 13.00 пройдут «Веселые старты» на коньках для всех желающих от спортивной школы «Русич». А 10 января на главном катке города с 12.00 до 16.00 отметят День керлинга. Будут показательные выступления и мастер-классы от тренеров и спортсменов Федерации керлинга Приморского края.

6 января состоятся новогодние представления (0+) на уличных площадках в районах города: в 13.00 – на ул. Ильичева, 15, в 15.00 – на проспекте 100 лет Владивостоку, 60.

7 января в 12.00 на центральной площади пройдет большой праздник – Рождество Христово. Часом ранее, в 11.00, начнется развлекательная игровая программа «Рождественские встречи» (0+) во Дворце детского творчества (Океанский пр., 43).

8 января с 12.00 до 15.00 приглашает «Рождественская лыжня» на острове Русском. Там пройдет массовый заезд на лыжах для всех желающих без учета времени. На финише лыжников ждут горячий чай и пирожки. Для участников, преодолевших дистанцию, планируются сладкие призы.

Напомним также, что лыжная трасса в районе поселка Канал на Русском в каникулы работает ежедневно. Бесплатный прокат лыж в будни открыт с 12.00 до 19.00, в выходные – с 10.00 до 20.00. Лыжники со своим инвентарем могут кататься до 22.00.

В рамках праздничной культурной программы работают выставочные залы «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25, Океанский проспект, 9). Представлены выставки из фондов «Артэтажа» – «Музейная-1» (16+), «Музейная-2» (16+), постоянная экспозиция приморских художников.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru