Кто ты, снежная нежная девочка? Она приходит к нам только раз в году – зимой. Для многих она с раннего детства идеал красоты: хрупкая, скромная, с длинной косой. Она окружена ореолом загадок и тайн. И в то же время все знают, кто она. Конечно, это Снегурочка!

Самой волшебной девочке России посвящена выставка «Снегурочка. Зимняя сказка» (0+), что проходит в Приморской краевой библиотеке имени Горького в рамках работы клуба русских традиций и фольклора «Светелка».

От рукавичек до короны

– Обычно каждый год в середине декабря мы открываем выставку, посвященную Новому году, новогодним традициям, – говорит Марина Топильская, специалист центра культурных программ библиотеки. – Но в этом году появилась идея сделать выставку, посвященную только Снегурочке. Ведь это уникальный персонаж, нигде в мире больше нет у Деда Мороза спутницы, только в России. Да и загадок с нею связано множество…

Выставку сотрудники библиотеки собирали, что называется, с миру по нитке. Из фонда редкой книги представлены уникальные издания пьесы «Снегурочка» Александра Островского. Кто-то нашел дома открытки советских времен, присоединились к акции и читатели – принесли елочные игрушки, а друзья библиотеки, клуб «Золотая нить» и музей русского быта, предоставили костюмы Снегурочки и детали ее наряда: корону, ожерелки, накосники.

– В первой части экспозиции представлены книги – пьеса «Снегурочка» (1885 год издания), монографии, посвященные одноименной опере Римского-Корсакова (1933 года), а также открытки с изображением Снегурки, советские и современные, – рассказывает Марина Топильская. – Директор библиотеки Александр Брюханов принес из своей театральной коллекции программку спектакля «Снегурочка» театра имени Горького 1948 года. А еще специально для нашей выставки находкинские мастерицы, создающие игрушки из ваты, привезли нам свою работу – Деда Мороза и Снегурочку в стилистике 1930-х годов.

Вторая часть – это работы, предоставленные клубом «Золотая нить»: все то, чем украшает себя Снегурочка. И костюмы Снегурки, которые выполнены в голубом и синем цвете – классических цветах ее наряда.

В последней части представлены елочные игрушки советских времен и различные сувениры, связанные с этим персонажем. Например, набор валяных шерстяных вещей: шапочка, шарфик, варежки. Именно такие, наверное, и носит Снегурка.

Также на выставке можно увидеть копии картин великих русских художников – Васнецова, Рериха, на которых изображена Снегурочка, звучит ее ария из оперы Римского-Корсакова…

Пошлости здесь места нет

В процессе работы над выставкой организаторы узнали немало интересного о своей героине. Так кто же все-таки Снегурочка Деду Морозу – внучка, дочка?

– Начнем с того, что это придуманный персонаж, а не пришедший из мифологии, как Дед Мороз, – объясняет Марина Топильская. – Снегурочка, по разным источникам, может быть и внучкой, и дочкой, и даже невестой Деда Мороза. Если обратиться к пьесе Островского, то это дочь Деда Мороза и Весны-Красны, не человек, а божество. Именно поэтому родиной Снегурки была выбрана Кострома, где создали деревню берендеев, – ведь к берендеям пришла Снегурочка в произведении Островского. Если судить по детским книгам, то Снегурка – внучка Деда Мороза. Кроме того, есть несколько сказок, в которых у Деда Мороза есть сынок, так вот Снегурка – его невеста.

Мне все же кажется, что Снегурочка – именно внучка Деду Морозу, именно в таком качестве ее представили детям СССР в 1937 году на первой елке в Москве. И мне это нравится: внучка помогает дедушке, если он что-то не успевает (дел-то перед Новым годом у него много), он передает ей свои знания о традициях новогодних. А она подает пример того, что дедушек и бабушек нужно любить и уважать.

Поэтому своей выставкой мы хотели не просто рассказать об истории этой героини и связанных с ней традициях, а напомнить всем, какая Снегурочка на самом деле. Не опошленная низкопробными шоу ярко накрашенная особа в коротеньком, «по самое не могу», а-ля зимнем платьице. Нет, это чистая юная девушка, даже девочка – в тулупчике синего или голубого цвета, с косой, в шапочке и варежках. Она не разбитная девица, а нежное существо, доброе, искреннее, которое умеет говорить с животными, с лесом. Она – настоящая.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА