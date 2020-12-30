Операция «Тигриная лапа» В Приморье спасли от неминуемой гибели краснокнижного хищника. За жизнь тяжело раненного тигренка, изъятого из дикой природы, боролась целая команда специалистов. Эту поразительную историю рассказывает пресс-служба центра «Амурский тигр».

Найти и диагностировать

Сигнал о возможно нуждающемся в помощи животном поступил в Службу охотничьего надзора Приморья от бойцов Пограничного управления ФСБ России по ПК, 22 ноября обнаруживших на обочине дороги в одном из северных районов края окровавленные следы тигра, уходящие в лес. На место незамедлительно выехали оперативная группа охотнадзора и конфликтная спецгруппа краевого минлесхоза. Пройдя по следам на снегу, они вскоре обнаружили тигренка в возрасте до полугода с серьезными травмами конечностей и другими повреждениями.

С разрешения Росприроднадзора зверя оперативно изъяли и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр») в селе Алексеевка для оказания экстренной ветеринарной помощи. Там его уже ждала целая команда специалистов центра, охотнадзора, центра «Амурский тигр» и Приморской сельхозакадемии. Они обработали тигренку раны, сделали рентген и инъекции противовоспалительных препаратов и витаминов, взяли необходимые анализы.

Обследование выявило у маленького хищника травмы мягких тканей и сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, перелом кости плюсны на задней лапе.

Вылечить и спасти

28 ноября в центре «Тигр» прошла уникальная операция, которая длилась 4,5 часа. Хирурги отделения травматологии Владивостокской клинической больницы № 2 («тысячекоечной») Никита Верещак и Андрей Продан при участии ветеринаров сделали протезирование поврежденной лапы металлическими спицами и пластинами и зашили рваные раны на туловище тигренка. А через месяц, 20 декабря, провели повторную операцию.

– Тигренок попал к нам в руки с массивным повреждением передней лапы с многоуровневым повреждением костей и окружающих мягких тканей, осложненным инфицированием, – рассказывает Никита Верещак. – Было принято решение попытаться восстановить поврежденные конечности. Конечно, у нас иной профиль, чем у ветеринаров, но кости есть кости, и принципы стабильной и правильной фиксации переломов костей одинаковы для людей и зверей, так что, проводя операции, мы чувствовали себя уверенно. Сделали все возможное для сохранения двигательной функции передней лапы. В ходе повторной операции мы извлекли часть временных спиц, которые сделали свое дело и в последующем могли помешать росту костей. Можно констатировать, что костная мозоль нарастает хорошими темпами, нам удалось купировать воспалительный процесс, раны зажили. На сегодняшний день прооперированная конечность уже опороспособна. Пока рано давать прогнозы, но есть огромная надежда на полное восстановление функции лапы, ведь от этого зависит, сможет ли тигренок в будущем вернуться в дикую природу. Надеемся, у него это получится.

Теперь ты Росомаха

Тем временем сотрудники охотнадзора и центра «Амурский тигр» провели расследование в лесу, где нашли тигренка. Судя по характеру его травм и найденным на месте ЧП уликам, специалисты пришли к выводу, что юный хищник пострадал от другого крупного зверя.

– В дикой природе жизнь животных мало отличается от нашей по накалу страстей и драматическим событиям, – объясняет гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Достоверно установлено, что тигренок получил травмы от когтей и клыков взрослого тигра. Если рваные раны были не опасны для жизни, то множественные переломы костей лапы обрекали детеныша на неминуемую гибель. Спасибо сотрудникам Погрануправления за своевременный сигнал, а службе охотнадзора за оперативное спасение малыша. Особенная благодарность хирургам ВКБ-2, которые в свои выходные нашли время и спасли тигренка от верной смерти, соединили сломанные кости, обеспечив их подвижность. Помощь врачам оказали ветеринары, обеспечивавшие безопасный наркоз, он позволил успешно провести обе операции. Были полезны медикам и консультации специалистов по анатомии тигра. И, конечно, настоящий герой – сам тигренок, его желание жить позволяет ему быстро восстанавливаться. Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей и наличия в лапе металлических пластин и спиц по общему решению участвовавших в его спасении людей он получил кличку Росомаха – в честь персонажа популярных комиксов. Как бы дальше ни сложилась его судьба, факт успешных операций – это уже маленькое чудо.

Живи, полосатый!

Помимо ран и переломов у тигренка, когда его нашли, было еще и истощение средней степени.

– Общее физиологическое состояние животного было очень опасным, его жизнь буквально висела на волоске, – констатирует директор центра «Тигр» Виктор Кузьменко. – Не приди люди ему на помощь, больше двух дней он не прожил бы. Сегодня с большой долей вероятности можно утверждать, что тигренок будет жить, положительная динамика налицо. Аппетит у тигренка хороший, только за первые две недели он набрал 10 кг веса. Прогнозы по возможности возвращения в дикую природу можно будет делать не раньше чем через полгода. Все будет зависеть от восстановления лапы и результатов обязательных тестов на умение добывать себе пропитание и реакции на человека. Сделаем все возможное, чтобы шанс у тигренка появился.

По словам Алексея Сурового, начальника управления по охране объектов животного мира и ООПТ краевого минлесхоза, жизнь тигренка удалось спасти благодаря слаженной и оперативной работе государственных и общественных природоохранных организаций.

– Этот случай – яркое доказательство того, что в Приморье отлично отлажена система реагирования и оказания помощи попавшим в беду животным, в которую вовлечены самые разные организации, – подчеркивает он. – Все, кто принимал участие в спасении тигренка, сработали ответственно и профессионально, благодаря их самоотверженному труду удалось сохранить жизнь краснокнижного животного, это дорогого стоит.

Отметим, что все расходы по лечению и реабилитации тигренка взял на себя центр «Амурский тигр».

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено центром «Амурский тигр»