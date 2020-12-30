Скажите, доктор… Куда обратиться горожанам с насущными вопросами здоровья, когда вся медицина «ковиду отдана»

Мы все живем сегодня в реалиях пандемии, такова, как говорится, структура момента. Но помимо ковидных проблем людей по-прежнему волнуют «привычные» заболевания. Неважно, хронические или острые, всегда есть необходимость как минимум проконсультироваться с медиками.

Но где, как это сделать, если даже в популярном среди владивостокцев городском Центре здоровья, что на Светланской, 131, развернут амбулаторный инфекционный центр? Это, кстати, один из самых часто задаваемых нашими читателями вопросов. Ведь именно здесь до недавнего времени горожане могли оценить состояние своего здоровья по основным показателям, вплоть до объема легких и процентной составляющей жировой и мышечной массы тела. А еще получить рекомендации врача по поводу рациона и диеты, позаниматься на тренажерах в кабинете ЛФК, что немаловажно, под присмотром специалиста и бесплатно. Теперь же здесь организована зона ожидания для температурящих пациентов…

Вернется ли Центр здоровья в свои стены и как работают другие подразделения Владивостокского клинико-диагностического центра (ВКДЦ) в период пандемии, рассказывает его заведующая Анжела Кабиева.

Врачевание в обычном режиме

– Анжела Асылбековна, все здравоохранение сегодня направлено на борьбу с коронавирусом. И ВКДЦ не исключение, в одном из зданий центра организован АИЦ. А что с остальными подразделениями?

– Работают в обычном режиме. И офтальмологическое отделение, и Центр психотерапии и психопрофилактики, и Городской аллерго-респираторный центр (ГАРЦ).

К слову, именно с него ВКДЦ, по сути, и начался. Наш регион, увы, лидирует по заболеваниям этого профиля. Чему способствуют и большой процент курильщиков среди приморцев, и особые условия труда ряда профессий – шахтеров, судоремонтников, и климат. Конечно, это был не единственный аллергоцентр, грамотные аллергологи работали и в краевом диагностическом центре, но это учреждение в большей степени было рассчитано на жителей края, владивостокцам оно было менее доступно. ГАРЦ стал уникальным благодаря организованной командной работе специалистов – аллерголога, пульмонолога, лор-врача, иммунолога – и, конечно, наличию диагностической лаборатории. Специалисты работали согласованно, и пациент получал помощь в одном месте, что очень удобно: не нужно выбирать между специалистами, их мнениями и рекомендациями.

Сейчас в связи с пандемией нагрузка на аллергоцентр увеличилась – врачи ГАРЦ занимаются восстановительным лечением пациентов, переболевших COVID-19. Они разработали алгоритм наблюдения за иммунной системой, в частности, за тем, как формируется иммунитет, нуждается ли он в помощи. И оказывают эту помощь при необходимости.

Выполняет свои задачи и офтальмологическая служба ВКДЦ. Она, кстати, как и ГАРЦ, работает уже более 20 лет. Офтальмологические кабинеты были, конечно, в каждой поликлинике, однако к 2000 году офтальмология в диагностике и лечении совершила прорыв. Появилось новое эффективное оборудование, но достаточно дорогое, и оснастить им каждую поликлинику (а их на тот момент во Владивостоке было 12) не представлялось возможным. Поэтому было принято решение создать одну полноценную офтальмологическую службу, которая будет обслуживать весь город – и взрослое, и детское население.

Между прочим, ВКДЦ стал у нас первым медучреждением, которое выполняет амбулаторные хирургические операции на глазах. Не все, конечно. Но практически с самого начала мы могли выполнять все операции на переднем отрезке глаза. С этого года с появлением лазерного аппарата стали делать операции по глаукоме.

– По полису ОМС?

– Абсолютно все операции, которые мы делаем, входят в перечень ОМС. Очереди? Ну если только врач, к которому вы хотите попасть, в отпуске или заболел…

Попробуйте начать с психолога

– За время пандемии мы узнали, что в ВКДЦ работают и психологи…

– Наш Центр психотерапии и психопрофилактики и до пандемии был востребован. Возможно, в 2005 году, когда он только присоединился к ВКДЦ, психологическая помощь была в новинку, народ еще не успел осознать, насколько она полезна. В каких-то случаях она может оказаться эффективней, чем хирургическая операция. Да, когда разговор ведет грамотный психолог, который, образно говоря, ненужное «отрежет», а нужное «пришьет», тем самым изменив и образ жизни человека, и его взаимоотношения с другими людьми…

Очень часто к нам за помощью обращаются родители при проблемах с детьми. Одно из направлений работы центра – помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию. В частности, наши специалисты занимаются предабортным консультированием, помогают женщинам, решившим прервать беременность, понять, что аборт – это не единственный вариант развития событий. Мы востребованы не только во Владивостоке, но и в крае. Тут наши психологи работают с медицинским сообществом: мы консультируем акушеров, гинекологов, чтобы и они помогали женщинам сделать правильный выбор.

В период пандемии наш Центр психотерапии организовал горячую линию для горожан. Людей массово переводили на удаленную работу, школы и вузы переходили на дистанционное обучение, все это было непривычно, для многих ситуация и вовсе оказалась стрессовой. Люди звонили с разными проблемами: с тревогой о будущем, с сомнениями «а есть ли коронавирус?». Родители боялись, что у детей успеваемость за время домашнего обучения упадет.

– А что все-таки с Центром здоровья? Он закрылся, потому что нужно было открыть АИЦ?

– Нет, последовательность событий как раз обратная. С начала пандемии, когда была ограничена плановая медицинская помощь, приостановлены диспансеризация и профосмотры, перестал работать и Центр здоровья. Поэтому, когда встал вопрос о создании АИЦ, под него было выделено здание центра. В здании поликлиники № 3 площади не позволяют, а на Светланской, 131 помещение тогда пустовало.

– Другой вопрос: почему в здании ВКДЦ разместился АИЦ именно поликлиники № 3?

– Дело в том, что ВКДЦ вошел в состав поликлиники. Это сугубо организационное решение и на возможности горожан никак не повлияет, они и впредь могут обращаться к специалистам ВКДЦ, в том числе по полису ОМС.

Мы вас научим – дальше сами

– Слышала, что популярные прогулки с врачом перешли в онлайн-формат. Это как – гулять онлайн?

– Нет проблемы собрать людей на набережной. Другое дело, что до этой набережной люди будут добираться общественным транспортом, а это риск подхватить инфекцию. Спрашивается, зачем рисковать здоровьем людей? Так что у нас есть группа в WhatsApp, есть подписчики в «Инстаграме»…

В других регионах прогулки с врачом идут как разовые акции, на них для привлечения населения выходит глава муниципалитета или регионального здравоохранения. И это, наверное, правильно. У нас же иная философия. Мы изначально объясняли людям: не нужно приходить к нам каждую субботу. Мы обучим вас простым, но правильным вещам, и вы можете заниматься ими не только в субботу, но и каждый день – в своем дворе или на ближайшем стадионе, в парке, собрав своих единомышленников. И кто-то уже организовал такие группы, вместе и занимаются.

У нас никогда не было цели сделать наши прогулки массовыми. Это не спорт, это именно прогулка, разговор с врачом. Но врач не может разговаривать одновременно с большим количеством народа. А вот приходить каждую субботу на определенное место, чтобы дать людям возможность задать вопросы… На что чаще всего жалуются пациенты? На то, что нет возможности пообщаться с врачом, потому что он во время приема занят писаниной. А тут такая возможность предоставляется: они могут задать волнующие их вопросы, получить совет. Именно в этом основная идея таких прогулок! Мы и сейчас продолжаем общаться, только дистанционно.

– Скажите честно: вздохнули после этого с облегчением? Все-таки, наверное, тяжко было каждую субботу вне зависимости от погоды и календаря выходить на набережную?

– Конечно, тяжко! У нас же у всех семьи, дети, внуки, от которых мы отрывали этот час. Но одна из ценностей нашего коллектива в том, что мы стараемся делать больше, чем должны.

Пароль: имбирный чай

– Ваша массовая командировка в ГКБ-4 в самом начале пандемии объясняется этим же принципом?

– Тогда, весной, в ковидных госпиталях наблюдался острый дефицит кадров, все медучреждения края отправляли туда своих врачей и медсестер. Мы пошли одними из первых, целой командой, которая образовалась сама собой. Я сказала коллегам, что в госпиталь нужны люди, и на следующее утро собралось 14 добровольцев. А таким составом почти и не страшно было идти.

– Все-таки страх испытывали?

– Конечно! Во-первых, о новой инфекции практически ничего не знали. Боялись за свое здоровье, за то, что принесем вирус домой. К тому же мы шли в чужой коллектив. Даже просили поставить нас в одну смену. Но новичков, незнакомых с больницей, прикрепляли к опытным сотрудникам. Но знаете, мы нашли способ передавать привет своим – готовили в ординаторской наш фирменный имбирный чай. Он нам и напоминал друг о друге. А сейчас такой чай стал традицией и у коллектива больницы.

Анжелина ШИЛАН

Фото предоставлено ВКДЦ