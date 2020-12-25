История семьи в доисторический период Несколько премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят в большинстве своем фильмы для семейного просмотра и поднятия новогоднего настроения. Это продолжение истории доисторической ячейки общества «Семейка Крудс: Новоселье», героическая драма с Константином Хабенским «Огонь», мультфильм «Барбоскины на даче», семейная картина «Рождество кота Боба», ужасы «Вдовий маяк» и шедевр Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».

«Семейка Крудс: Новоселье» (6+)

Такие харизматичные герои, как члены клана Крудс, просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям и готовы ответить непредсказуемостью и находчивостью на любой вызов судьбы.

«Огонь» (6+)

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. В главной роли снялся Константин Хабенский.

«Барбоскины на даче» (6+)

Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу – Малышу.

«Рождество кота Боба» (12+)

До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всем городе отключили свет, праздник должен состояться!

«Ведьмина служба доставки» (0+)

Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определенное время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело – экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей и предоставляет возможность обрести новых друзей и совершить массу всевозможных проделок.

«Вдовий маяк» (16+)

Чтобы привлечь внимание публики к своей новой книге, писатель проводит выходные на маяке с привидениями, где и становится главной мишенью сверхъестественных сил.

Фото с сайта Kinopoisk.ru