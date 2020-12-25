Крошечный мир Василия Галактионова В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка молодого художника Василия Галактионова «Игровое/Неигровое» (16+).

– Веками задачей живописи считалось художественное повествование, – говорит куратор выставки Мария Максимова, – но в наше время этот жанр становится несовременным. Искусство все больше и больше стремится заниматься тем, что не считалось приоритетным в течение долгого времени: рассказывать истории.

Выставка Василия Галактионова исследует различные методы, через которые современный художник выступает в роли режиссера, переплетая между собой сюжетные линии посредством живописи, скульптуры или видео.

Название выставки отсылает нас ккинематографическому термину «игровое и неигровое кино». В своих работах Василий каждый раз придумывает и выстраивает крошечные миры, разворачивает микросценки, где персонажи бывают как предельно реалистичными, так и вымышленными/кукольными.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА