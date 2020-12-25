Все этажи – под одну выставку Выставка «Музейная – 1, 2, 3» (16+) открылась сегодня в муниципальном музее современного искусства «Артэтаж».

Все три этажа знаменитого дома Демби, в котором располагается «Артэтаж», будут отданы под одну экспозицию, цель которой – показать лучшее из фондов музея, самые яркие и интересные работы, накопленные за 30 лет.

– С самого первого дня «Артэтаж» работал, чтобы беречь, изучать и представлять наше дальневосточное – и не только – современное искусство, – говорит директор музея Александр Городний. – Фонды, особенно в первое десятилетие работы, пополнялись покупкой работ у художников и коллекционеров. В дальнейшем сами художники и владельцы частных коллекций передавали свои творения в дар будущему музею. Пополнение фондов идет и по сей день. Фондохранилище «Артэтажа» на сегодня насчитывает около 2000 работ, выполненных в различных техниках и направлениях с 1960-х годов и по настоящее время. Собрание включает прежде всего произведения приморского современного искусства. Они и составили основу экспозиции выставки «Музейная». Также представлены некоторые работы московских и ленинградских художников-нонконформистов 70-80-х годов, авторов из Сибири и c Дальнего Востока, работы зарубежных художников из многих стран мира.

В зале со стороны улицы Адмирала Фокина вниманию зрителей представлены живопись и скульптура, в залах со стороны Океанского проспекта – графика, фотография, видео. Третий этаж – обновленная постоянная экспозиция.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА