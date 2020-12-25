Не просто комикс, а графическая проза «Звезды французского комикса в России» (12+) – необычная выставка, на которой зритель не только разглядывает рисунки, но и много читает, открылась в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС.

Организаторы мероприятия – посольство Франции в России и культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез-Владивосток» – поставили своей целью напомнить о корнях комикса. И о том, что он уже много лет входит в список официально признанных видов искусства – после архитектуры, скульптуры, живописи, танца, музыки, поэзии, кино и телевидения. Собственно говоря, именно поэтому комикс называют девятым искусством.

– Наша выставка охватывает эволюцию французских и франкофонных комиксов с 30-х годов XX века до наших дней, – рассказывает Надежда Сухарева, заведующая музеем ВГУЭС. – Выбор темы не случаен: завершающийся год был объявлен во Франции международным годом комикса. «Звезды французского комикса в России» – это прекрасная возможность познакомиться с новыми авторами и жанрами, увидеть яркие и очень разные произведения.

По словам Фабриса Руссо, советника по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России, мероприятия для широкой публики и профессионалов в связи с международным годом комикса проходят по всей Франции и за ее пределами, невзирая на ограничения, вызванные пандемией COVID-19. Выставка «Звезды французского комикса» направлена на популяризацию французских рисованных историй в России, где традиция комикса, как считает Руссо, только начинает набирать силу.

За последние годы издание комиксов в России вышло на новый профессиональный уровень. Это молодое и относительно скромное направление в настоящее время динамично развивается. Намечаются новые тенденции. Издатели вводят в свои коллекции новые жанры комикса – нонфикшен, репортаж, исторические и литературные серии, благодаря чему их читательская аудитория расширяется.

Выставка, разработанная Французским институтом в России и кураторами Дмитрием Яковлевым (издательство «Бумкнига») и Михаилом Хачатуровым, экспертом и переводчиком, адресована как широкой публике, так и профессионалам. Разделение на три тематических раздела («Герои», «Авторы», «Авторские тандемы») позволяет охватить эволюцию девятого искусства с 30-х годов ХХ века до наших дней.

– Во Владивостоке мы дополнили выставку программой комиксов из России – от начинающих художников и студентов до признанных авторов (куратор Елизавета Дульнева, дизайнер, преподаватель Института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС), – говорит Надежда Сухарева. – Вдохновляемые французскими коллегами, они создают новейшую историю российской «нарисованной литературы», которая в нашей стране имеет свою давнюю традицию, от лубочных картин до «Окон РОСТА».

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА