Прогноз звездочетов проверили эксперты Декабрь – время астрологических прогнозов. И даже самые скептичные из нас нет-нет да и полюбопытствуют, что, по мнению звездочетов, год грядущий нам готовит. Газета «Владивосток» регулярно рассказывает о том, что обещают приморцам звезды в быту, на работе, в личной жизни, а также в сфере финансов – на день, на неделю и на предстоящий год.

Но вот сбывается ли обещанное? События личного плана трудно обобщить и оценить в отличие от ситуации в конкретных сферах нашей жизни. Например, финансовой. Мы предложили специалистам Дальневосточного главка Банка России прочитать гороскоп, опубликованный в газете «Владивосток» от 25 декабря 2019 года, и оценить с точки зрения экономики Приморья, какие предсказания астрологов на 2020 год сбылись, а какие нет. Сразу скажем: хотя звезды и ожидали ряд катаклизмов от високосного года, однако коллапса такого масштаба, как пандемия нового коронавируса, не предсказал никто. Но кое-что из обещанного звездами различным знакам зодиака совпало, в том числе и в финансовом отношении. Итак, эксперты Дальневосточного главка Банка России сверяют прогнозы на этот год и нынешние реалии.

Овны

Овну, например, звезды советовали в феврале «слетать в теплые края, полежать на берегу моря, погреть бока на солнышке и подремать под звуки прибоя». Ну что ж, в феврале 2020 года заморские курорты еще не закрылись из-за коронавируса, услуги зарубежного туризма были на 4,1 % дешевле, чем годом ранее, и пожелавшие отдохнуть у моря Овны вполне могли себе это позволить. Да и в целом годовой рост цен на услуги в Приморье в феврале 2020-го снизился – в основном из-за того, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в январе 2020 года не увеличились в отличие от января 2019 года, когда было плановое повышение цен на этот сервис.

Тельцы

Тельцов, говорили астрологи, в январе «будет тянуть шикануть: шопинг, рестораны и прочие дела». И предупреждали: «Если не будете держать себя в ежовых рукавицах, ваш кошелек стремительно похудеет и не поправится до конца года». Между тем именно в это время средние цены на меха, смартфоны, компьютеры, ноутбуки и ювелирные изделия были ниже, чем год назад. Так что на деле пожелавшие потратиться в январе на крупные покупки Тельцы не так уже и прогадали. В информационно-аналитическом материале Банка России за январь 2020-го говорится, что годовой рост цен на промышленные товары составил 1,9 %. Для сравнения: в декабре 2019-го этот параметр составил 2,0 %.

Близнецы

Удивительно точным оказался финансовый гороскоп для Близнецов. Звезды советовали им в январе-феврале «стать чуть прижимистее». «Не спешите тратить деньги – они вам еще пригодятся. С марта появится ощущение, что жизнь рушится как карточный домик», – говорилось в гороскопе. И именно в начале марта ситуация на мировом рынке нефти привела к ослаблению рубля, а в конце месяца все население страны ушло на изоляцию. Тем не менее, как оказалось, общий годовой рост цен в Приморье в марте был самым низким за весь 2020 год – 2,8 %. Тогда в первый раз в этом году снизились цены на овощи по сравнению с предыдущим месяцем из-за возобновления поставок из Китая, которые прерывались в феврале. В последующие месяцы такие перерывы стали одной из основных причин, влияющих на стоимость овощей в Приморье.

Раки

Представителям этого знака в марте-апреле астрологи советовали «позаботиться о себе: дефицит витаминов, недостаток солнца и холод в сочетании со стрессом и усталостью дадут себя знать, и довольно неприятно». Между тем в апреле восполнять дефицит витаминов было уже дороже, чем в марте. Тогда под влиянием информации о распространении коронавирусной инфекции и последовавшего ажиотажного спроса отмечалось повышение темпов роста цен на поливитамины и медицинские услуги, а также на лимоны и чеснок как на народные средства профилактики вирусных заболеваний. Очередной перерыв в поставках из Китая привел к удорожанию некоторых овощей. В то же время цены на апельсины, груши и виноград оставались неизменными. В целом в апреле годовой темп прироста цен в Приморье вырос до 3,5 %.

Львы

Льву в апреле и мае звезды обещали «водоворот вечеринок, пикников и прочих приятных событий». Что ж, в связи с противоэпидемическими мерами это предсказание не сбылось, и не только для Львов. В этот период наблюдался рост цен на услуги кафе и ресторанов по сравнению с прошлым годом из-за их перехода на работу в режим доставки. Цены на билеты железнодорожного транспорта также росли из-за увеличения расходов перевозчика в связи с отменой поездов дальнего следования по ряду направлений. В то же время снижение спроса из-за режима самоизоляции привело к уменьшению годового темпа роста цен на тарифы воздушного транспорта и на услуги в сферах бытового, гостиничного обслуживания и туризма. Несмотря на то что в мае все население страны вышло из режима самоизоляции, в Приморье противоэпидемические меры оставались основной причиной, влияющей на рост цен.

Девы

Представителям этого знака в мае-июне звезды обещали, что они «окажутся в эпицентре денежного потока, и вполне заслуженно», а в июле-августе советовали отдохнуть. И в этот период цены на пребывание в санаториях и домах отдыха в крае были ниже, чем в 2019 году, в связи с их малой загруженностью. В целом годовая инфляция в июле составила 3,9 % после 3,6 % в июне, а в августе – 3,8 %. Ускорение роста цен в крае тогда определялось, как и в целом по стране, ростом спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги на фоне постепенного снятия карантинных ограничений и плановое повышение тарифов ЖКХ с 1 июля. Другой причиной роста годовой инфляции в крае являлось снижение объемов поставок овощей из Китая и их замещение более дорогой продукцией из западных регионов страны.

Весы

Весам звезды советовали в мае «сбежать на край земли» после навалившихся весной забот. И хотя уменьшение числа покупателей из-за применяемых противоэпидемических мер в мае в Приморье способствовало снижению стоимости услуг по сравнению с этим же периодом прошлого года на авиаперелеты и предприятий гостеприимного бизнеса, понятно, что очень далеко уехать в отпуск Весам по объективным причинам не удалось. А вот годовой рост цен на билеты железнодорожного сообщения в мае был более существенным, чем в апреле, опять же из-за отмены поездов дальнего следования и увеличения расходов перевозчика.

Скорпионы

Скорпионам астрологи рекомендовали взять передышку в июне после интенсивного трудового периода с марта по май. Изменение цен в крае поддерживали желание Скорпионов уйти в отпуск. В июне тарифы на авиаперевозки были ниже прошлогодних, как и стоимость проживания в домах отдыха и пансионатах края, а цены на билеты железнодорожного транспорта остались практически на уровне 2019 года. Так что представители этого знака вполне могли позволить себе полноценный отдых в первый месяц лета. В целом годовой рост цен в крае в июне вырос до 3,6 % после 3,5 % в мае. Основной причиной являлось временное повышение спроса на непродовольственные товары на фоне ослабления противоэпидемических мер.

Стрельцы

«Если летом сможете удержать себя от трат, то в сентябре-октябре прикупите что-то стратегически важное», – рекомендовали звезды Стрельцам. Действительно, осенью в среднем дешевле, чем в 2019 году, стоили компьютеры, смартфоны, моноблоки, планшеты, холодильники и многое другое. Годовая инфляция в этот период составляла порядка 4 %, примерно на столько подорожали за год автомобили и мебель. Основной причиной стало снижение спроса населения после периода его роста в течение лета из-за отмены карантинных мер и возобновления работы магазинов непродовольственных товаров. В целом годовая инфляция в Приморье в сентябре составила 3,8 % после 3,7 % в августе, в октябре – 4,1 %. Изменение цен в этот период в большей степени определялось ослаблением рубля.

Козероги

Козерогам, судя по гороскопу, с июня по август должны были «досаждать родные и друзья с просьбой одолжить денег». В этой ситуации Козероги могли бы посоветовать всем им взять потребительский кредит: средняя ставка по нему в 2020 году, по статистике, была ниже, чем в 2019-м, в связи со значительным снижением ключевой ставки Банка России – с 7,75 % в июне 2019 года до 4,25 % в августе 2020-го. Ключевая ставка – основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России, его снижение приводит к уменьшению ставок потребительского и ипотечного кредитования, а увеличение – к их росту.

Водолеи

«В сентябре – ноябре ваши заслуги будут оценены по достоинству, – обещали звезды Водолеям. – В это же время есть большая вероятность встретить «того самого человека», и вас закружит водоворот романтических переписок и встреч». Возможно, кого-то из представителей этого знака романтическая переписка привела и к более серьезным отношениям. Ходить в кино или театр этой осенью было выгодно. Слабый спрос из-за ухудшения эпидемической ситуации в крае, как и во всей стране, да что там – во всем мире, способствовал снижению цен на билеты в кинотеатры относительно уровня прошлого года, цены на билеты в театр практически не изменились. А вот темп роста цен на цветы увеличился. Спрос на них эпидемиологическая ситуация не уменьшила – как показывает статистика, приморские мужчины продолжали все так же радовать своих избранниц букетами в этот период года.

Рыбы

Рыбам этой осенью звезды советовали инвестировать в образование. И не без оснований: в сентябре в качестве меры социальной поддержки студентов по рекомендации Минобрнауки России вузы края сохранили стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года. В целом годовая инфляция в Приморье в октябре 2020 года увеличилась до 4,1 % после 3,8 % в сентябре. На изменение цен в регионе влияли как ослабление рубля, так и повышенный спрос на отдельные товары в условиях смягчения ограничительных мер.

Эксперты опираются только на свершившиеся факты и делают вывод по ситуации 11 месяцев этого года, ведь декабрь еще не закончился. Итак, в те или иные даты ноября всем знакам зодиака астрологи предвещали непростые времена: в начале месяца «во время ретроградного Меркурия будут рушиться планы», до 14 ноября «будет много конфликтов из-за ретроградного Марса, планеты войны», за неделю до 30 ноября и неделю после этой даты дни обещали быть очень тяжелыми из-за лунных и солнечных затмений… Если обратиться к информационно-аналитическому материалу по инфляции за ноябрь, то в этот период годовая инфляция в Приморье увеличилась до 4,4 % после 4,1 % в октябре. На изменение цен продолжали оказывать влияние ослабление рубля, ухудшение эпидемической ситуации и уменьшение объемов поставок овощей. Из-за сокращения посевных площадей сахарной свеклы и подсолнечника в стране продолжили дорожать сахар и подсолнечное масло. Ослабление рубля стало причиной роста цен на фрукты и цитрусовые. Продолжали действовать ограничительные меры при пересечении границ с Китаем, из-за чего сократились поставки овощей и увеличились транспортные расходы перевозчиков, что привело к увеличению годового роста цен на огурцы и помидоры. Вместе с этим из-за роста поставок со стороны местных сельхозпроизводителей уменьшился годовой рост цен на мясопродукты, молочную продукцию, а цены на яйца оставались ниже уровня прошлого года.

Из промышленных товаров вследствие ослабления рубля подорожали легковые автомобили, средства связи, электротовары, а также строительные материалы. При этом наблюдалось снижение интереса со стороны покупателей на мебель, что способствовало снижению годового темпа роста цен на эту группу товаров. В сфере услуг подорожали билеты на пассажирский транспорт, а обрушившийся на Приморье в ноябре ледяной дождь стал причиной повышения стоимости услуг такси. Так что ноябрь действительно оказался для Приморья непростым: и природные катаклизмы, и сложная эпидемическая ситуация, и самая высокая за последние годы инфляция…

Что ожидает нас в следующем году, вновь расскажут звезды. А по прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2020 году составит 4,6–4,9 %. В 2021 году инфляция прогнозируется на уровне 3,5–4,0 % и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем.

Отдел экономики «В»

Автор рисунков Елизавета ЧЕСНОКОВА, ученица ДШИ № 1 им. С. Прокофьева