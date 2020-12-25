Чужой смартфон замела в мусорку и унесла домой Иностранной гражданке, обвиненной в краже дорогостоящего имущества во Владивостоке, суд назначил условное наказание, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Как было установлено в судебном заседании, в октябре 2020 года фигурантка, работая уборщицей в одном из популярных ночных клубов, увидела лежащий на полу смартфон, который выпал из сумки одной из посетительниц клуба. Понимая, что хозяйка телефона скоро начнет искать пропажу, женщина незаметно замела его в мусорный совок вместе с лежащей на полу мишурой. Затем спрятала похищенный сотовый стоимостью 32 тысячи рублей в подсобном помещении, предварительно выключив его, а после рабочего дня унесла домой.

После просмотра записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность преступницы, похищенный смартфон изъят и возвращен потерпевшей.

Признав подсудимую виновной, суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Отдел новостей «В»