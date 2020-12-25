«Терминаторы» и «Аллигаторы» опасно маневрировали и атаковали неуправляемыми ракетами Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения, дислоцированного в селе Черниговка в Приморье, нанесли удар по базе условного противника, сообщили в пресс-службе ВВО.

Вертолеты вышли в назначенный район, совершили поиск «вражеских» позиций, замаскированных под рельеф местности, и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет по обнаруженным целям. Пытаясь уйти от удара средств ПВО «противника», летчики в воздушном пространстве совершили различные по сложности маневры. Кроме того, экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте с максимальной скоростью полета.

Всего было задействовано около 20 экипажей армейской авиации ВВО и порядка 10 вертолетов.

Учебно-боевые задачи выполнялись также и в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, приборов ночного видения и инфракрасной аппаратуры.

Отдел новостей «В»