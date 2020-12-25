Префектура Хоккайдо предлагает отпробовать Во Владивостоке 26-27 декабря состоится выставка-ярмарка «Хоккайдо-2020», на которой представят товары из Японии, главным образом продукты питания, сообщает пресс-служба региона.

Как уточнили в агентстве международного сотрудничества края, выставка организована префектурой Хоккайдо для ознакомления населения и предпринимателей Приморья с товарами ее производства. Здесь представят широкий ассортимент продуктов питания, в том числе будут свежие фрукты, традиционные японские лапша рамэн и суп мисо, различные соусы, чай, кофе и десерты.

Выставка-ярмарка будет работать 26 и 27 декабря с 10.00 до 18.00 в торговом центре «Калина Молл» (ул. Калинина, 8).

Отдел новостей «В»