Не доводите до трагедии Выход и выезд на лед водоемов, бухт и рек во Владивостоке запрещены. Спасатели в очередной раз предупреждают: это опасено для жизни.

Несмотря на предупреждения спасателей, жители и гости Владивостока продолжают выезжать на автомобилях на неокрепший лед.

«Фиксируются случаи проламывания льда и попадания машин в полыньи. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле», – отмечают сотрудники МЧС.

Специалисты добавляют, что тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на нее оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

Пресс-служба городской администрации напоминает: в случае происшествия необходимо сообщить об этом по Единому телефону пожарных и спасателей 101 или в Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока (ЕДДС) 222-23-33.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru