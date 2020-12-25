COVID-19 без разницы – рабочие дни или праздники Даже в преддверии зимних каникул не надо забывать, что в Приморье, как и по всей стране, из-за пандемии коронавируса продолжает действовать режим повышенной готовности.

По данным оперштаба на утро 24 декабря, за минувшие сутки в Приморском крае выявлено 236 новых случаев коронавируса, из них 145 приходится на Владивосток.

Как сообщает пресс-служба города, из-за коронавируса во Владивостоке временно закрыто 11 групп в 8 детских садах, на дистанционное обучение переведены 65 классов в 33 муниципальных школах.

Поэтому не забывайте носить маски в магазинах, торговых центрах, на рынках, в общественном транспорте и других местах, где находится много людей.

Отдел новостей «В»