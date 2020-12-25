Продовольственную ярмарку передвинули к зданию правительства В предстоящие выходные дни, 26 и 27 декабря, во Владивостоке на территории, прилегающей к зданию правительства края на ул. Светланской, 22, развернется общегородская новогодняя продовольственная ярмарка, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане смогут купить здесь к праздничному столу мясные и колбасные изделия, рыбную продукцию, овощи и фрукты, соленья, мед и дикоросы, молочные и кондитерские товары и многое другое.

Время работы ярмарки – с 10 до 17 часов.

На этой же территории праздничная ярмарка пройдет в предрождественские дни – 4 и 5 января 2021 года с 10 до 17 часов.

На улице Жигура в эти дни ярмарка работать не будет.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru