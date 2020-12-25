На фестиваль за подарками и праздничным настроением Пятый фестиваль из серии «Сделано в Приморье» открылся во Владивостоке. На этот раз его площадка увеличилась в размерах – от улицы Адмирала Фокина до Алеутской.

Первую – гастрономическую – площадку фестиваля занимают рестораны и пекарни, которые предлагают посетителям вкусные и горячие угощения. Вторая зона – это 13 торговых домиков, в которых свою продукцию представляют предприниматели из районов края. И третья зона – новая в истории фестиваля – отдана самозанятым приморцам, также представляющим свою продукцию.

Организаторы гастроулицы в этот раз сделали упор на свежую выпечку. Желающие могут попробовать домашние пироги, блины, хот-доги, пирожки, а также горячие напитки, чтобы согреться и подзарядиться энергией перед покупками подарков на фестивале.

На площадке на улице Адмирала Фокина в теплых домиках ведут торговлю приморские предприниматели. Кстати, фермеры и производители предлагают свои товары в праздничных упаковках.

Здесь же разместился большой творческий шатер, где представили свою продукцию самозанятые приморцы, занимающиеся декоративным и прикладным творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Можно приобрести оригинальные елочные игрушки, интерьерные украшения, вязаные изделия. Для детей и взрослых проходят мастер-классы по росписи на ткани, созданию игрушек и другие.

В этом году зимний фестиваль «Сделано в Приморье» также принимают Артем и Находка.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА (правительство Приморского края)