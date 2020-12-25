Новостройки рванули вверх Названы города с самым высоким ростом цен на строящееся жилье.

Неожиданно лидерами по удорожанию новостроек среди крупных российских городов стали Кемерово, Мурманск, Хабаровск, Тула и Набережные Челны, говорится в сообщении федерального портала «Мир квартир», которое приводит агентство «Прайм».

Портал проанализировал рынок в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек. Интересно, что по темпам роста цен на жилой метр в рекордсменах не числятся ни столицы, ни города на юге страны, ни наш Владивосток. В сообщении указывается, что в Москве рост цен составил 17 % – до 260 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье в Подмосковье прибавило 14,3 % – до 111 тысяч рублей за квадрат. В Санкт-Петербурге цены выросли на 18,8 % – до 150 тысяч рублей. Владивосток, где квадратный метр в новостройках подорожал в среднем на 25,6 % – почти до 120 тысяч рублей, в этом отношении опередил столичные мегаполисы, но на первые места в списке лидеров не вошел. Его возглавили Кемерово (+32,9 %, рост до 59 тысяч рублей), Мурманск (+32,5 %, до 67 тысяч рублей), Хабаровск (+30,7 %, до 106 тысяч рублей), Тула (+30,6 %, до 72,5 тысячи рублей) и Набережные Челны (+30 %, до 65,7 тысячи рублей).

«Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой – она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены. К тому же рынок новостроек все больше переходит на проектное финансирование, что дает девелоперам большой запас прочности и позволяет не в такой степени зависеть от превратностей спроса. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара», – уточняется в сообщении.

Также отмечается, что в следующем году новостройки продолжат дорожать, но уже не такими темпами: из-за взвинченных цен многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок. К тому же продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок снизило покупательский ажиотаж.

Отдел экономики «В»