Елку жалко! Раскупят ли горожане тысячи елей, завезенных во Владивосток накануне Нового года?

Во Владивостоке елочные базары – одна из главных примет приближения Нового года. Наравне с мандаринами в магазинах, резко подорожавшим шампанским и многометровой лесной красавицей из металлических прутьев и пластиковой хвои на площади Борцов за власть Советов.

Это бизнес, детка

Елочные базары традиционно вырастают в разных районах города примерно за пару недель до наступления Нового года. Чтобы торговать легально, предприниматели по итогам закрытого аукциона должны заплатить администрации города от 7759 до 15 тысяч рублей. Официально во Владивостоке продавать ели разрешено на 16 площадках.

Между тем у проехавшего по городу корреспондента «В» сложилось впечатление, что бизнесмены с елками оккупировали едва ли не все площади и площадки, а также самые проездные и проходные места. К примеру, разворотного кольца на «3-й Рабочей» нет в перечне разрешенных мест торговли, тем не менее елки здесь продают на каждом шагу. Цена одного хвойного дерева от 2,5 тысячи до 10 тысяч рублей, в зависимости от его роста и пушистости. Пышный букет из хвойных веток предлагают за 300 рублей. Хвойную икебану из маленьких веточек в пластиковом горшочке отдают за 800 рублей. Неплохой бизнес, если учесть, что красная цена этому горшку на китайском рынке 150-200 рублей, а ветки – практически утиль из серии усушка-утруска, их много валяется на земле.

Можно поторговаться, но продавцы уступают неохотно. Говорят, товар ходовой, не возьмете вы – купит кто-нибудь другой. Новый год не за горами, а какой новогодний праздник без елки?

Как сказал один из продавцов с 3-й Рабочей, он вез во Владивосток 300 хвойных деревьев из Дальнегорска не для того, чтобы их раздать бесплатно, а для заработка.

– У меня жена и трое детей. Семью кормить надо? Надо! Я заплатил за порубочный билет, за разрешение на торговлю, поэтому могу назначить цену, какую хочу. Елки – такой же товар, как мясо или картошка. Пока на них есть спрос, высокая цена будет держаться. А вы что хотели? Это бизнес, рыночная экономика. К чему шли, то и получили, – говорит черноволосый мужчина с явным кавказским акцентом.

Сбрасывать цену нет смысла

Аналогичная ситуация с ценами в районе площади Баляева. Елки здесь тоже из Дальнегорска, по крайней мере, так утверждают продавцы. Но не из питомника, где их специально выращивают, как думают многие горожане, а из леса.

Один из продавцов, назвавшийся Николаем, рассказал, что пригнал в город три фуры, в каждой по тысяче елок. По его расчетам, за полторы недели предновогодней торговли он с тремя компаньонами должен получить на круг 6 миллионо рублей выручки. Конечно, если каждую елку купят за 2 тысячи рублей. В идеале мужчины мечтают заработать 9 миллионов. Правда, при таком раскладе елки должны уходить по 3 тысячи.

По словам словоохотливого продавца, в этом году во Владивосток завезли около 20 тысяч елок. Но продадут ли все? Сомнительно. Как уверяет Николай, если сравнивать с предыдущим годом, сегодня торговля – дрянь. В лучшем случае покупают четыре-пять елок в день. В минувшую субботу был своеобразный рекорд: он продал шесть хвойных деревьев.

– Народ обнищал из-за коронавируса. Нет работы – нет денег. Люди подходят, спрашивают цену и уходят. Мне их жалко, особенно пожилых, но мы не можем сбрасывать цену. Нам хотя бы вернуть свои 750 тысяч, которые заплатили за разрешение на рубку ели, и бензин окупить: Дальнегорск – не ближний свет. Да и конкуренция в этом году велика. Вы сами это видите. В районе Луговой и на Спортивной проходимость больше и торговля шибче, но там все площадки заняли азербайджанцы. Они завалили город елками, – признается Николай.

За незаконный бизнес – штраф

Самые большие елочные базары во Владивостоке традиционно расположились в районе площади Луговой, вдоль трамвайных путей между «Спортивной» и «Школьной», рядом с остановкой общественного транспорта «Первая Речка». Свой рынок елок есть на Змеинке, на Второй Речке, в районе кинотеатра «Бородино» и автовокзала. Очень много торговых точек в отдаленных районах, в шаговой доступности от жилых домов, чтобы горожанам было удобно. Иными словами, перед новогодними праздниками в городе вырос рукотворный лес.

При этом на улице Сабанеева около дома № 16 елками не торгуют, хотя этот адрес указан в списке разрешенных площадок. Потому что нерентабельно торговать в этом спальном микрорайоне, где всего три многоподъездных крейсера 83-й серии. По той же причине отсутствует торговля елками и на официальных торговых площадках на улицах Светланской, 177, Фадеева, 12б, Жигура, 48, а также на Руднева, 1б и 13в. Зачем было назначать эти адреса для предновогодней торговли, непонятно.

Зато бойко шла продажа елок на проспекте Острякова в районе Первой Речки, где двое мужчин в одинаковых синих телогрейках торговали из кузова грузовичка. По всему, несанкционированная торговля. Нелегалы, как правило, продают елки с колес, чтобы можно было быстрее уехать от проверяющих.

Как рассказали «В» в пресс-службе администрации Владивостока, рейды по проверке предновогодней торговли елями проходят в городе едва ли не каждый день. В составе рейдовых групп – специалисты административно-территориальных управлений мэрии и сотрудники полиции для силовой поддержки. Мало ли что можно ожидать от продавцов, когда их ловят с поличным за незаконный бизнес. Но пока стычек с ревизорами не было.

Только за минувшие выходные в Первореченском районе было выявлено 18 незаконных точек продаж: на проспекте 100 лет Владивостоку, Океанском проспекте, проспекте Острякова, улицах Иртышской, Анны Щетининой, Адмирала Нахимова, Жигура, Тобольской и по другим адресам. В отношении каждого нелегального продавца составлен протокол об административном правонарушении. Всех нарушителей ждет наказание рублем. Размер штрафа определит административная комиссия.

Кстати, многие горожане возмущены продажей молодых елок. Мол, лес надо беречь для потомков. А мы деревья под топор, как варвары. Их негодование обоснованно. Каждый год 1 января в городе валяются десятки, если не сотни никому не нужных нереализованных деревьев, которые потом пойдут в лучшем случае на переработку. В худшем – их просто сожгут.

Разрешенные площадки для елочной торговли:

ул. Верхнепортовая, 68 (две автолавки), ул. Жигура, 48, ул. Лермонтова, 75, ул. Светланская, 177, ул. Фадеева, 12б, ул. Шилкинская, 21, ул. Воронежская, 1, ул. Анны Щетининой, 19, ул. Сабанеева, 16, ул. Аллилуева, 6, ул. Луговая, 58, Океанский пр., 41, ул. Пшеницына, 22, ул. Руднева, 1б, ул. Руднева, 13в.

Сергей КОЖИН\

Фото Алексея ВОРОНИНА