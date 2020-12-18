Умный форт от Унтербергера На своей странице в социальной сети «Инстаграм» музей-заповедник «Владивостокская крепость» продолжает знакомить посетителей с теми, кто внес немалый вклад в строительство крепости.

Сегодня герой публикации под тегом #людикрепости – Петр Павлович Унтербергер.

В отличие от других инженеров Петр Павлович в начале карьеры – в 1909 году – получил назначение во Владивосток и вскоре оказался среди строителей крепости. Уже через год он защищал проект форта № 2 на заседании, возглавляемом комендантом крепости Владимиром Ирманом. Высота № 217 выдвинута вперед за линию основной обороны, поэтому требовала особой защиты на случай ее полного окружения врагом.

Петр Павлович Унтербергер создал очень сложное и умное сооружение. Это расчлененный форт, его элементы разнесены по большой площади, но имеют огневую связь и закрывают все подступы к высоте. Общая длина подземных тоннелей превышает 3,5 км, один из них соединяет форт с глубоким тылом. Форт построен очень прагматично, что позволило сэкономить деньги и потратить их на дополнительные укрепления. Нестандартные инженерные решения, использованные при строительстве форта № 2, вошли в учебники.

Во время Первой мировой войны Унтербергер защищал крепость Ивангород, укреплял город Радом, в составе экспедиционного корпуса воевал во Франции и Греции.

Полковник русской армии Петр Павлович Унтербергер не принял условия Брестского мира и поступил добровольцем во французскую армию, а в родной Владивосток вернулся в 1919 году, оставаясь офицером французской армии. После эвакуации французов остался на русской службе в рядах армии Колчака. В 1921-19122 годах Петр Унтербергер командовал инженерами крепости Владивосток, а также служил начальником инженерных снабжений войск Приамурского правительства. После эмиграции жил в Китае, в Корее, где во время Второй мировой войны помогал защищаться от японцев.

Петр Павлович Унтербергер, родившийся в Иркутске в семье будущего Приамурского генерал-губернатора, умер в Германии в 1960 году.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, со страницы музея-заповедника в «Инстаграме»