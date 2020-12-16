Грустная мелодия для медных труб На приморских подмостках блистают звезды золотого века Голливуда. Смеются и плачут…

Премьерой «Ковбой. Король. Великолепный» порадовал заскучавших в плену пандемии приморцев краевой театр имени Горького. Но не одного развлечения ради создавался спектакль…

Как уже писал «В», постановка посвящена 100-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Юла Бриннера, пьесу написал Юрий Гончаров, для работы над спектаклем был приглашен режиссер Сергей Руденок.

Все, чего нельзя забывать

– Когда Юрий Гончаров показал мне пьесу, я сразу решил, что ее стоит взять в работу, – говорит Ефим Звеняцкий, главный режиссер театра имени Горького. – Потому что считаю необходимым включать в репертуар спектакли, рассказывающие о наших земляках, о Приморье, Владивостоке, о нашем прекрасном, героическом, сложном, но таком интересном прошлом, которое мы не должны забывать.

А вот про Юла Бриннера, увы, мы забыли. Я специально спрашивал – многие помнят фильм «Великолепная семерка» и ковбоя Криса, но очень удивляются, узнав, что его играет Юл Бриннер… И я уверен, что мы должны всячески способствовать возвращению этого имени в нашу жизнь. Даже больше скажу: многое уже сделано! Так, благодаря кинофестивалю «Меридианы Тихого» в нашем городе появились сквер Юла Бриннера и памятник ему, эта фамилия вновь зазвучала, потому что на фестиваль регулярно приезжал Рок Бриннер… И теперь, когда вышел спектакль, уверен, еще больше людей будут знать и гордиться, что именно в нашем городе родился этот человек.

Работа над постановкой была непростой. В интервью «В» автор пьесы Юрий Гончаров рассказывал: это 25 эпизодов из жизни Бриннера, которые раскрывают не только масштаб этой личности, но и повороты его судьбы.

– Я сказал режиссеру, что самое главное – превратить эти 25 эпизодов в динамичное, связное, единое повествование, – объясняет Ефим Семенович. – И это ему удалось.

Сергей Руденок честно признается, что с большим волнением приступал к работе в театре имени Горького, ведь он выходил на эту сцену еще студентом института искусств, но вот как режиссер (а это уже 31-й его спектакль) работает здесь впервые.

– Театр имени Горького дает возможность задействовать все театральные «примочки»: и современный свет, и видеопроекцию, и технические возможности сцены, – отмечает режиссер. – Конечно, поставить спектакль можно и на двух табуретках. Но! В этой пьесе так много знаменитостей…

Прежде всего они люди

Действительно, на сцене можно увидеть Фрэнка Синатру, Мерилин Монро, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих… В шикарных костюмах, узнаваемых образах. Но при этом ни режиссер, ни актеры не позволили себе даже намека на шарж, тем более на прямое копирование. Это и не требуется, ведь Руденок ставил перед артистами задачу сыграть в первую очередь мужчин и женщин, которые радуются, расстаются, смеются и плачут, испытывают искренние чувства, а уж потом – мегазвезд…

Кстати, Юлов Бриннеров, если так можно сказать, в спектакле аж трое. Малыш, когда-то уехавший с мамой из Владивостока. Юлий-Юл (актер Максим Вахрушев), постигавший школу жизни сначала в Китае, затем в Европе и добравшийся до Голливуда, начинающий актер, молодой человек, мечтающий о счастье, семье, славе… И Юл Бриннер (актер Сергей Лисинчук) – обладатель премий «Оскар» и «Тон», звезда. И в то же время человек, так и не сумевший, не научившийся быть хорошим мужем, настоящим отцом…

– Работая над спектаклем, не раз ловил себя на мысли: что случилось бы с Юлом, если бы не те исходные события, которые произошли в его детстве? Когда его отец, Борис, так подло поступил с его матерью, оставив ее одну с детьми? Когда мама – сильная, гордая женщина – была вынуждена взять Веру и Юла и увезти их? Вот остался бы он здесь, кем бы стал? Что могло случиться, если бы не та заноза, что поселилась в его сердце, когда отец бросил их? Она во многом определила его жизнь, она заставляла его пытаться жить иначе, не как все, – говорит Сергей Руденок. – Мне иногда Юл напоминает Прохора Громова из «Угрюм-реки». Он тоже сумел пройти огонь и воду, но медные трубы и мир капитала оказались сильнее. Юл вступил в схватку с несправедливостью мира, но не победил. И мы покажем, какие метаморфозы происходят с человеком, когда он идет по такому непростому пути, какой ценой приходится платить за успех…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея Воронина