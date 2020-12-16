Нечеловеческая преданность и человеческая жестокость Пока люди будут так безответственны, открытием приютов ситуацию не исправишь

В 10 часов вечера врачи одного из ветеринарных центров Владивостока только заканчивают свой рабочий день. Наплыв посетителей начинается под вечер, когда большинство людей возвращается с работы. С просьбами и жалобами звонят и по ночам. Животные ведь, как и люди, болеют вне зависимости от времени суток.

Хозяйка клиники ветеринар Талина Левицкая вместе со своей командой принимает всех животных без исключения: домашних любимцев, беспризорных, диких, сбитых на дороге, брошенных владельцами…

– Всегда были люди, которые берут себе питомцев ради развлечения, – говорит Талина. – И как только сталкиваются с тем, что это живое существо порой нуждается в лечении, им это кажется обременительным. Тогда они приходят с требованием усыпить их питомца. Если животное можно вылечить, то стараемся убедить владельцев сохранить ему жизнь. Многие соглашаются с нами. Но есть и те, кому бесполезно что-либо говорить, кто ведет себя агрессивно. В таких случаях мы оставляем животное в клинике, стараемся найти новых хозяев.

Не питомец, а член семьи

Хозяева, конечно, не находятся по щелчку пальца. И многих брошенных пациентов врачи часто забирают к себе. Так что, по словам Талины Валериевны, у всей команды клиники дома «полный боекомплект» питомцев. У нее самой на приусадебном участке помимо кошек и собак еще целый «пансион» для хищных птиц-инвалидов. Их, раненых, тоже когда-то приносили в клинику и оставляли со словами: «Если не возьмете, мы его просто на улицу выкинем. Зачем он нам? Вы берите и спасайте!» И врачи спасают, получая взамен от своих пернатых и хвостатых пациентов неизмеримые любовь и преданность.

– Любое живое существо является абсолютно одухотворенным и привыкает к человеку. И не потому, что ты его кормишь или любишь. Просто ты его семья, и он тебя олицетворяет как часть своей жизни. Вот даже хищная птица разлуку с хозяином больше двух недель плохо переносит. Если мы уезжаем на месяц, по возвращении всегда есть потери. Птицы начинают так скучать, что отказываются от еды, у них стресс. Кстати, пернатые всегда понимают, кто именно заходит в помещение, в котором они живут. На чужих и своих реагируют очень по-разному. У нас жила цапля, и она безумно обожала моего мужа. Откуда бы он ни появился, она ему танцевала, пела. На меня плевать хотела. С моим мужем у нее была любовь, – смеется Талина. – А был случай, когда к нам обратились люди с маленьким вороненком, у которого было сломано крыло. Мы уговорили их оставить птенца себе. Теперь его зовут Гриша и он у них как член семьи. Ходит по всей квартире, разговаривает целыми предложениями. Ест со всей семьей за одним столом. У него свой стул, своя тарелка. Как-то увидел, что у каждого члена семьи лежит под тарелкой салфетка. Дождался, когда хозяин зачем-то встал из-за стола, выдернул его салфетку и постелил себе.

От ненависти до любви…

Если животному все же находят дом, сотрудники ветцентра несколько недель следят за его судьбой. Может показаться, что это уже слишком. Но за время своей практики врачи не раз убеждались, насколько жестокими и бессердечными бывают люди. Многие животные, которых ветеринары оставляют себе, пострадали от рук своих же хозяев. Одна из таких собак – Мышка – уже много лет живет у Левицкой дома, и, как признается женщина, лучшего охранника не найти.

– Как-то обратились к нам женщины с просьбой стерилизовать собаку, которая была на последних днях беременности, – рассказывает историю Мышки ветврач. – По их словам, она живет на территории предприятия и там мужчины нерусские ее избивают, вяжут с кобелями, а потом щенков съедают. Мы сначала отказывались делать операцию на таком позднем сроке. Но они нас на коленях упрашивали, обещали, что заберут ее потом домой.

Мы согласились. Ухаживали за собакой две недели. А потом эти женщины приехали и сказали, что забирать ее к себе не будут. Отвезут обратно на территорию к тем мужчинам, которые, по их рассказам, избивали животное так, что оно закрывалось лапами и кричало, как человек. Женщин мы выгнали, собака осталась в клинике. После избиений она не очень хорошо видит и слух у нее плохой. Первое время ненавидела мужчин. А меня как-то сразу признала, я и забрала ее. Мы ее очень любим. Мышка прониклась и к моему мужу, и ко мне. Собака, умудренная этой тяжелой жизнью, горем, настолько преданна, в ней столько любви к нам... Охраняет нас тихо, но очень хорошо: со спины может подойти и мертвой хваткой вцепится в ногу того, кого считает нашим обидчиком. Вот такое чудо у нас есть, – рассказывает Талина.

Историй о чудесном спасении животных и втором их шансе на жизнь в копилке у ветеринара немало. Вот еще одна из них. Отъезжая от дома, Левицкая заметила, как парень на машине сбил собаку. Она была в тяжелом состоянии, женщина срочно отвезла пострадавшую в клинику. Животному сделали операцию и оставили восстанавливаться. Попутно стали искать владельца. Хозяева на связь так и не вышли, за собакой не приехали. А их знакомая сообщила Талине, что Белке (так зовут пострадавшую собаку) в хозяйском доме жилось тяжело: ее не кормили, не оказывали должного ухода. Врачи решили отдать собаку в добрые руки. Теперь у Белки новая семья и новое место жительства – Калининград.

Не для тебя птенца выбросили

А бывает наоборот: люди спасают животное, а на самом деле только вредят ему. Например, не надо поднимать с земли маленьких сорочат или других птенцов, думая, что их бросили. Птицы так учат своих детенышей летать, ставят их на крыло. Но птенцы всегда под присмотром семьи. Если вы унесете его, то вернуть практически невозможно – в гнездо обратно не примут.

– Я знаю одного человека, который рассказывал, что ходит и разоряет птичьи гнезда, чтобы воспитать птиц с малого возраста для своего зоопарка. Чтобы птицы не боялись человека и не напрягали посетителей своим поведением. Это ненормально, – возмущается ветеринар.

По словам Левицкой, у некоторых граждан странное понимание милосердия. Например, приносят сбитого котенка в тяжелейшем состоянии, просят спасти. А потом говорят: «Знаете, он какой-то некрасивый. Усыпите его».

Главное, что хотят донести ветеринары до всех нас: мало завести себе животное, о нем нужно заботиться.

– Мы можем открывать кучу приютов, стерилизовать бездомных животных, но это не спасет их, пока люди не перестанут так безответственно к ним относиться, – убеждена Талина Левицкая. – Когда покупают домашнего питомца, а потом выбрасывают его на улицу, потому что он не там пописал, – это жестоко. Нужно воспитывать в людях нравственность, и прежде всего в детях.

Марина ЗУБКО

Фото предоставлено Талиной ЛЕВИЦКОЙ