Настоящий офицер и в 70 лет в строю Ответственный за всех ветеранов Владивостока полковник Кондратенко отмечает славный юбилей

Совсем недавно, 27 ноября, Россия отметила День морской пехоты (между прочим, этому празднику в нынешнем году исполнилось уже 315 лет). И это событие напрямую связано с героем нашего материала.

В то самое время, когда «черные береты» из 155-й отдельной бригады ТОФ получали поздравления и на территории соединения в Снеговой Пади показывали свою удаль молодецкую, депутаты думы нашего города воинской славы определились с почетным гражданином Владивостока. Им в 2020 году стал председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, всю свою профессиональную жизнь посвятивший морской пехоте (МП).

Кто-то скажет, что это совпадение и не более того. Соглашусь, но с оговоркой: новое звание получено полковником Кондратенко вполне заслуженно. Кстати, мистика может ведь и позитивной быть. К примеру, представление почетного звания – как подарок судьбы к юбилею: 16 декабря Сергею Константиновичу исполнилось 70 лет!

Путь офицера

Сергей Кондратенко родился на излете 1950 года в Хабаровске, в семье участников Великой Отечественной войны. Его родители в составе войск 1-го Дальневосточного фронта громили Квантунскую армию, освобождали от порабощения милитаристской Японией северо-восточные районы Китая и праздновали Победу в Маньчжурии. Стоит ли удивляться, что их сын выбрал для себя стезю военного?

После окончания школы в 1968 году он поступил в Благовещенске в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВВОКУ) имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Причем попал в первый набор по специальной подготовке офицеров морской пехоты. В 1972 году выпускник ДВВОКУ лейтенант Кондратенко получил еще и специальность инженера по эксплуатации бронетанковой техники и автомобилей.

С той самой поры по 2001 год включительно служил неизменно в Приморье на различных командно-штабных должностях в частях морской пехоты. В том числе шесть лет был начальником штаба полка МП, более трех лет командовал 106-м полком МП и свыше семи лет являлся заместителем командира 55-й дивизии МП ТОФ. Чтобы достичь таких должностей и чинов, Сергей Кондратенко в 1984 году с отличием окончил Военную Краснознаменную орденов Ленина, Суворова и Октябрьской революции академию имени Фрунзе.

Всегда на переднем краю

Морская пехота ТОФ в плане профессионализма и военного мастерства всегда считалась элитой Вооруженных сил СССР и России. И командирами здесь становились только лучшие из лучших. Подтверждение тому – многочисленные флотские учения на побережье Дальнего Востока (и Вьетнама), а также командировки с риском для жизни в разные уголки Тихого и Индийского океанов, борьба с морскими пиратами в водах Африканского Рога. Наши «черные береты» своим героизмом и отвагой прославили береговые войска в ходе войн и военных конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Неоднократно приходили морпехи на помощь гражданскому населению. В Приморье во главе со своим командиром Сергеем Кондратенко они спасали людей, домашних животных и имущество при катастрофических тайфунах вроде «Джуди» в 1989 году или «Робин» в 1990-м, с использованием тяжелой бронетехники участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных массовыми снегопадами и наводнениями.

После катастрофического взрыва в мае 1992 года арсенала с боеприпасами ТОФ на Второй Речке командир 106-го полка морской пехоты Сергей Кондратенко был назначен руководителем ликвидации последствий взрыва и ответственным за меры безопасности при проведении чрезвычайных работ по разминированию территории складов и прилегающей территории. Он возглавлял эти чрезвычайные и ответственные работы более полутора лет, пока арсенал полностью не очистили, причем так, что стало возможными строительство на этом месте жилого микрорайона. Благодаря грамотной организации работ не было допущено гибели и увечий среди личного состава и населения, удалось предотвратить расхищение взрывоопасных предметов в городе.

Командировка на войну

Конечно, самой заметной вехой в биографии полковника Кондратенко стало участие в восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике. В 1995 году заместителя командира 55-й дивизии морской пехоты ТОФ отправили на Северный Кавказ для участия в боевых действиях в качестве начальника оперативной группы (совместно со 165-м полком МП ТОФ).

Его деятельность в горячей точке способствовала успешному выполнению полком боевых задач при минимальных потерях среди личного состава. Опытный офицер не отсиживался в штабе, а постоянно выезжал на передовую, передавал свой опыт однополчанам, организовывал оборону морпехов в местах возможных ударов террористов, участвовал в освобождении населенных пунктов от бандитов. А еще вытаскивал из плена наших солдат, а для этого, рискуя жизнью, без оружия неоднократно отправлялся в тыл к врагу для переговоров. В ходе этой служебной командировки во время боя в Грозном получил баротравму, после чего несколько недель проходил лечение в госпитале. За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, он награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».

Через четверть века после тех драматических событий в свет вышла его книга «Командировка на войну». В ней боевой офицер без прикрас рассказал обо всех ужасах тех смертельно опасных событий, когда в огненном противостоянии приходилось терять своих товарищей, и о простых житейских радостях на передовой.

Чтобы память жила вечно

Стоит также вспомнить, что именно Сергей Константинович стал инициатором издания четырех томов «Книги памяти Приморского края», в которых собрана информация о приморцах, погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов – от Афганистана до Северного Кавказа. Эти книги совместными усилиями подготовили и выпустили активисты общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» (в ней полковник собрал воедино всех приморцев, воевавших за последние семь десятилетий в стране и за ее пределами) и журналисты газеты «Владивосток». В них собраны имена 180 наших земляков-героев. А возле краевого Дома молодежи на проспекте 100 лет Владивостоку был установлен памятник и мемориальный комплекс, посвященный погибшим в горячих точках приморцам. Теперь этот сквер превратился в парк Победы, став для горожан любимым местом отдыха и патриотических мероприятий.

А ветераны боевых действий расширили границы своей работы: в приморской столице уже установлено 15 памятных досок в образовательных учреждениях, где учились погибшие на Северном Кавказе и в Афганистане владивостокцы. Матери и вдовы героев получают материальную помощь. Ведется активная работа по историко-патриотическому воспитанию нашей молодежи.

Старость его дома не застанет

В 2000 году полковник Кондратенко окончил Тихоокеанский центр переподготовки военнослужащих при ДВГТУ по специальности «государственное и муниципальное управление». На следующий год по выслуге лет для него наступил «дембель». Однако опытный офицер отправился не на заслуженный отдых, а возглавил Приморскую поисково-спасательную службу, стал спасателем 2-го класса. Он неоднократно руководил поисково-спасательными работами не только в родном крае, но и в Якутии и на Камчатке. Поэтому вполне заслуженно приказом министра МЧС был награжден ведомственным знаком отличия «За ликвидацию последствий ЧС».

Следующий этап в его биографии наступил в 2011 году, когда Сергея Константиновича избрали заместителем председателя городского Совета ветеранов. С 2014 года и по настоящее время он его возглавляет. На сей раз в зоне ответственности полковника в отставке оказались десятки тысяч пенсионеров, каждому из которых в той или иной мере требуется помощь – с больницами и лекарствами, с юридической помощью, с подарками и поздравлениями к праздникам. У Сергея Кондратенко на всех хватает реальных дел и слов поддержки.

Сегодня героический полковник имеет несколько почетных званий: ветеран боевых действий, ветеран труда, ветеран военной службы, ветеран ТОФ, ветеран морской пехоты, ветеран МЧС. Однако называть его просто ветераном как-то язык не поворачивается. Он все еще воин, пусть и не очень молодой, и он полон сил и бодрости духа. Потому что людям и дальше нужна его помощь и защита.

А потому газета «Владивосток», от всей души поздравляя боевого офицера с юбилеем, желает ему на долгие годы вперед крепкого здоровья и семь футов под килем! Так держать, Сергей Константинович!

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА