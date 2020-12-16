Пластик – направо, пищевые отходы – налево Первые 40 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов установили в Приморье, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на КГУП «Приморский экологический оператор» (ПЭО).

Реализация проекта краевого масштаба стартовала в столице региона. Как рассказали в ПЭО, яркие контейнеры, куда жители могут складывать (по отдельности, конечно) использованные изделия из пластика, стекла, картона и полиэтилена, уже установлены во дворах Владивостока по адресам: Басаргина, 15 и 42в, Сочинская, 1, 3, 5, 7, Феодосийская, 35, Сахалинская, 3, Борисенко, 100б, Терешковой, 16, Сафонова, 24, Вязовая, 7 и 9, 40 лет ВЛКСМ, 10, Кипарисовая, 4, 6, 14, Окатовая, 19, 2-я Поселковая, 28 и 30, Очаковская, 7.

– Всего установлено более 40 контейнеров. Установка продолжится и далее, но пока только во Владивостоке, хотя изначально были выбраны как пилотные муниципалитеты Артем и Вольно-Надеждинское. В этих населенных пунктах емкости для дуального сбора мусора начнут устанавливать со следующего года, – уточнили на предприятии.

Специалисты признают, что начать более масштабную работу по переходу на раздельный сбор коммунальных отходов помешала стихия, обрушившаяся в конце ноября на Приморский край.

– Большинство подъездов к контейнерным площадкам оказались затрудненными, поэтому, чтобы снизить нагрузку на перевозчиков, было принято решение немного подождать с дальнейшей расстановкой новых контейнеров, которые уже закуплены и ждут своего часа на складах, – пояснил региональный оператор.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, внедрение раздельного сбора отходов будет продолжено – для этого есть и возможности, и готовность самих горожан.

– Мы долго к этому шли. Было важно понять, насколько люди готовы к раздельному сбору, популяризировать это направление. Для этого в Приморье на протяжении почти двух лет проводились акции по раздельному сбору отходов, только в ходе последней из них собрано почти две тонны вторсырья, открыли стационарный пункт. Это показывает, что данное направление востребовано, изменилось отношение людей к этой проблеме, – подчеркнула Елена Пархоменко.

Также она напомнила, что переход на дуальный сбор мусора – еще и показатель национального проекта «Экология». Инициатива предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13 %, а в обработку – до 60 %.

Справка «В»

Дуальный (от слова «два») сбор предполагает разделение отходов на вторсырье и то, что непригодно для переработки. В контейнер для вторсырья складывают перерабатываемые сухие отходы: стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Другой контейнер предназначен для смешанного мусора: органики, упаковки, которую нельзя очистить от органических остатков, комбинированных и неперерабатываемых материалов.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено КГУП «ПЭО»