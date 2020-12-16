Самых юных ждет детский городок Новый элемент благоустройства появился в сквере имени Игнатьева на Первой Речке, реконструированном по нацпроекту «Жилье и городская среда». Теперь на обновленной территории для отдыха есть детская площадка, по просьбам местных жителей она рассчитана на детей разного возраста.

Как напоминает пресс-служба администрации Владивостока, проект реконструкции сквера имени Игнатьева сначала обсуждался с общественностью, а затем и с жителями близлежащих домов. В результате по просьбе горожан было принято решение не огораживать здесь площадку для выгула собак и не обустраивать танцплощадку, но увеличить количество скамеек, а также установить детскую площадку для юных жителей окрестных домов.

В ходе работ подрядчик отремонтировал пешеходные дорожки, установил спортивную площадку, а также тихую зону с навесом для отдыха. По просьбам жителей в сквере максимально сохранены зеленые насаждения. Кроме того, здесь появились специальные кадки, где горожане смогут высаживать свои растения, а также большая песочница, которую можно закрыть и использовать как сцену.

Теперь в сквере появился и детский городок, где могут играть дети от 4 до 12 лет. Также установлены две качели-гнезда для малышей от 3 лет. Сейчас оборудование укрепляют, потому что строители перебетонировали его с учетом прохода, чтобы все малые архитектурные формы удобно встали и не мешали друг другу. Также будут домонтироваться скамейки – их расположение изменили с учетом детского городка. После этого здесь уложат мягкое покрытие.

Напомним, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке уже реконструировали общественную территорию на улице Лермонтова в поселке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина, Жариковский сквер на «Дальзаводе» и сквер Игнатьева на Первой Речке. До конца года завершится благоустройство в скверах в районе «Авангарда», на острове Попова и на территориях в районе дома № 41б на улице Верхнепортовой и в районе Русской, 48. Также подрядчики заканчивают запланированные на этот год работы в Матросском сквере – его благоустройство завершится в следующем году после выполнения второго этапа.

Отметим также, что все работы по реконструкции общественных пространств находятся на особом контроле у главы Владивостока Олега Гуменюка.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы мэрии Владивостока