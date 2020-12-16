После самоизоляции встречаемся в скверах! Еще одно благоустроенное место отдыха горожан появится во Владивостоке благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить работы в новом сквере на улице Верхнепортовой, 41 строители планируют к концу этой недели, уточняет пресс-служба мэрии.

Готовность объекта проверил глава города Олег Гуменюк на минувшей неделе в ходе инспектирования площадок, где ведется подобное строительство.

– Для жителей Эгершельда, уверен, это настоящий подарок к Новому году. Нам удалось расселить людей, которые раньше жили здесь в деревянном бараке, снести его и сделать новый сквер. Место очень красивое и удачно расположено – рядом вся инфраструктура. Кстати, именно это и привлекало резидентов, которые хотели построить на этом участке дом, но нам удалось отстоять общественную территорию и сделать новое, комфортное место для отдыха, – подчеркнул мэр.

Строители уже завершили обустройство пешеходных дорожек, подготовили закладные для монтажа освещения и выполнили другие основные работы. Полностью закончить работы подрядчики планируют к 20 декабря.

К слову, площадь сквера довольно большая – более гектара. Он разделен на две части. На одной из них рабочие в эти дни завершают монтаж новой спортивной площадки и лестницы с пандусом для маломобильных граждан. А рядом со спортплощадкой в прошлом году благодаря программе «1000 дворов» появилась большая современная детская площадка.

Во второй части сквера, расположенной через дорогу, работы также подходят к концу. Здесь благодаря меценатам будет установлен памятник защитникам Отечества – героям-пограничникам Ивану Стрельникову и Николаю Буйневичу, погибшим в бою за остров Даманский в марте 1969 года.

О точной дате и времени открытия нового сквера во Владивостоке мы сообщим дополнительно.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru