Русскому мосту сделали французскую экспертизу Представители компании Freyssinet прибыли во Владивосток для оценки состояния конструкций моста на остров Русский после обледенения и выработки дальнейших решений. В минувшую пятницу с французскими специалистами встретился губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как отметил глава региона, спроектированное компанией Freyssinet мостовое сооружение показало высокую надежность.

– Ваша компания известна во всем мире. Вы построили немало мостов, в том числе и Русский мост, который, несмотря на большую ледовую нагрузку, выстоял. Это говорит о высокой прочности конструкции и подтверждает высокий уровень вашего предприятия, – подчеркнул губернатор.

По словам Олега Кожемяко, наработанный опыт сотрудничества с компанией из Франции может быть успешно применен и при реализации других проектов, в частности, строительства моста на остров Елены. Сейчас же экспертам совместно с приморскими специалистами предстоит доработать предложения, которые позволят в будущем исключить обледенение вант.

Как доложил директор филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак, в ходе работы французских и российских специалистов проведена оценка вантовой и анкерной систем моста и разработан совместный план действий.

– По результатам обследования определены первоочередные проблемы. Это повреждение (смятие) вантовых оболочек. Для предотвращения дальнейшего разрушения нужно провести герметизацию этих мест. Также необходимо устранить выход оболочек из труб расширения в верхней части, планируем сделать это с помощью альпинистов, – рассказал он.

Дмитрий Бабак также уточнил, что все мероприятия, связанные с ремонтом вантовой системы, пройдут под контролем специалистов компании Freyssinet. В ближайшие дни будет разработана подробная технология первоочередных работ, необходимых для безопасной эксплуатации моста.

Саму же замену поврежденных оболочек планируется завершить до конца лета следующего года. К этому же времени компания должна разработать и новую программу по безопасной эксплуатации моста исходя из 80-летнего срока эксплуатации сооружения.

Как заверил директор проектов направления «Вантовые конструкции» компании Freyssinet Гарен Бертран, ее специалисты в сотрудничестве с российскими коллегами готовы найти лучшее решение для Русского моста.

– Действительно, с такими ситуациями мы не сталкивались ни на наших объектах, ни вообще в жизни, – отметил он.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК