Леера гнулись, фонари отрывались… Промышленные альпинисты раскрыли подробности спасения Русского моста из ледяного плена

На две недели для жителей острова Русского морские прогулки стали не развлечением, а ежедневной необходимостью. И пока людей, продукты и хозяйственные товары доставляли по морю, на высоте птичьего полета один из крупнейших в мире вантовых мостов очищали промышленные альпинисты.

Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда под руководством Антона Шакирова первыми из альпинистов оказались на Русском мосту после его закрытия. На минувшей неделе команда спасателей встретилась со студентами ДВФУ, для которых они стали настоящими суперменами. Сами же альпинисты в своей работе ничего особенного не находят (скромничают, наверное), хотя и признают, что работать на такой высоте им пришлось впервые.

Работа сидячая. Но заоблачно высоко

– Самая высокая точка моста находится в 320 метрах от уровня дороги и 400 метрах от уровня моря. Каждая ванта длиной около 580 метров, – рассказывает Антон Шакиров. – Выходить на очистку моста никого не заставляли, все было исключительно добровольно, по личной инициативе. Ежедневно работали с самого утра и до вечера, иногда заканчивали только в 22.00. Можно сказать, что мы как зашли на мост 21 ноября, так только 7 декабря с него вышли.

С ситуацией обледенения вантового моста специалисты раньше никогда не сталкивались. Поэтому, когда работы только начались, какой-то определенной стратегии по устранению наледи не было, а технологию разрабатывали опытным путем.

– Первые две ванты мы чистили параллельно, и это заняло 9 часов, – делится впечатлениями сотрудник МЧС Юрий Остапенко. – Сразу же после этого мы обсудили в оперативном штабе с инженерами, как можно улучшить снаряжение, предложили свои идеи. И на следующий день для более быстрого скольжения по ванте у нас появились своеобразные «ролики», очистка начала занимать уже 3,5-4 часа. Все это время человек находится наверху. Чтобы не уставать, у каждого в снаряжении есть такая лавочка – подиум, на которой спасатель сидит. Да, как ни парадоксально, промышленный альпинист – это сидячая работа.

Если альпинист поднялся на верх пилона и закрепился на ванте, на землю он попадет, только очистив всю ее поверхность до конца. Поэтому перекус и горячий чай эти смелые парни брали с собой и отдыхали, не отрываясь от производства.

Ради соблюдения безопасности за каждым спасателем, «висящим» на снаряжении, наблюдают еще двое его коллег: сверху и снизу. Они контролируют весь процесс, поддерживают связь, страхуют. Работы на высоте можно осуществлять при скорости ветра не выше 10 м/с. За время очистки моста ветер несколько раз достигал 9 м/с, а наверху такие порывы ощущаются куда сильнее, чем на земле.

Страх никуда не девается

Сам процесс очистки ванты ото льда описал спасатель международного класса Кирилл Анфилов.

– В пилоне есть лифты, которые доставляли нас на самый верх. Дальше ты закрепляешься на ванте и начинаешь очищение ото льда. Некоторые ванты были замерзшими вкруг, особенно на северной стороне. Пользовались мы резиновыми киянками, потому что железный инструмент мог повредить оболочку ванты. Она пластиковая, и, когда на нее начинаешь воздействовать, создается вибрация на расстояние 7-8 метров. От вибрации внутри льда появляются полости, и он начинает откалываться вниз. Такие куски льда достигали метра в длину. Поэтому, пока верхняя ванта не будет полностью очищена, мы не приступали к нижней. Лед, долетая до земли, развивал такую скорость, что леера на мосту гнулись и фонарики отрывались…

В ходе встречи студенты задавали альпинистам много вопросов – о технической составляющей работы, снаряжении, инструментах. Но чаще всего повторялось простое человеческое изумление: «Как можно решиться туда залезть?! Как не бояться?!» На это спасатели только пожимают плечами и признают, что страх никуда не девается, просто к такой работе привыкаешь и постоянно держишь в голове, что дома тебя ждут родные, которым ты нужен живым.

Завершая же встречу, сотрудники Владспаса заверили молодежь, что все слухи о якобы возникших повреждениях моста – фейк. Повреждена была только оболочка одной ванты. Чтобы в будущем избежать подобных происшествий, весной пилоны моста на остров Русский планируется покрасить специальной краской.

Марина ЗУБКО

Фото пресс-службы правительства ПК