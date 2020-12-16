Бизнес, пострадавший от пандемии, поддержат снижением налогов Налоговые меры поддержки для малого и среднего бизнеса на 2021 год приняты в Приморье. Для предприятий 19 сфер, рассчитывающихся с государством по упрощенке, снизили ставки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

С 1 января ставка для предпринимателей, выбравших упрощенную систему налогообложения (УСН) по системе «доходы», составит 3 %. Для социальных предприятий региона, находящихся на УСН, ставка снизится до 1 %. Законопроект принят в трех чтениях 14 декабря на заседании Законодательного собрания края.

Как пояснили в региональном минэкономразвития, закон разработан для снижения налоговой нагрузки на отрасли, признанные наиболее пострадавшими в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения COVID-19. К ним относятся сфера услуг, туризма, деятельность образовательных и спортивных организаций, музеев, зоопарков и другие – всего 19 сфер.

– Мы проработали снижение налоговой нагрузки на отдельные виды деятельности. С 6 % до 3 % снизится ставка по УСН для предприятий, на работе которых особо отразились вводимые в течение 2020 года ограничения. Пониженными налоговыми ставками, по нашим оценкам, смогут воспользоваться 3665 хозяйствующих субъектов, в том числе те, чья работа до сих пор не восстановлена. Это автоперевозчики, работающие на международных линиях, конгрессно-выставочные организации, частные образовательные учреждения и спортивные секции. Мы продолжаем постоянный мониторинг, в случае ухудшения ситуации по каким-то видам деятельности будем выходить с инициативой по внесению дополнительных изменений в этот список, – прокомментировал зампред правительства ПК Константин Шестаков. Принятые меры приведут к выпадающим доходам краевого бюджета, но при этом позволят поддержать компании, которые столкнулись с приостановкой работы, существенным падением заработка в 2020 году.

Кроме того, если такая организация или ИП по состоянию на 31 декабря текущего года имеет статус социального предприятия, для них налоговая ставка по УСН устанавливается в размере 1 %, если объектом налогообложения являются доходы. Всего в общем реестре 74 малых предпринимателя – это детские сады, центры социального обслуживания населения, социальное такси, центры реабилитации и восстановления, творческие мастерские и клубы развития детей и взрослых. Формирование обновленного реестра начнется уже в феврале 2021 года.

Отдел новостей «В»