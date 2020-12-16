Новоселье подоспело к Новому году Еще один долгострой выведен из этого неприятного статуса в столице Приморья. 14 декабря подписан акт ввода в эксплуатацию дома № 26 в микрорайоне Снеговая Падь. Долгожданные квартиры получат более 230 семей, уточняет пресс-служба краевого правительства.

Этого момента с нетерпением ждали дольщики – участники госпрограммы «Жилье для российской семьи». Строительство началось в 2016 году, однако все сроки работ были нарушены, объект несколько лет стоял брошенным.

Теперь 25-этажному монолитному дому на 240 квартир присвоен новый адрес: улица Адмирала Горшкова, 55. Это уже 11-й долгострой, который удалось ввести в эксплуатацию в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он поблагодарил строителей и поздравил новоселов с долгожданным событием.

– Сегодня еще одной проблемой стало меньше. Более 200 семей получат ключи от квартир и станут хозяевами своего жилья. Совместными усилиями мы смогли достроить этот дом. Это коллективный труд всей страны и в первую очередь президента Владимира Путина, который направил необходимые денежные средства на достройку домов в Снеговой Пади, – подчеркнул губернатор.

Многоквартирный дом, который четыре года считался проблемным объектом, удалось достроить благодаря государственному финансированию и деятельности краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков.

Напомним, что до этого в Приморье уже достроили и ввели в эксплуатацию 10 проблемных домов. С конца 2018 года в своих правах восстановлены более 1500 дольщиков. В целом эту проблему в крае планируется решить в 2021-2022 годах.

Решение вопросов по введению в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства – одно из мероприятий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Цель этого нацпроекта в Приморье – построить более 3 млн квадратных метров жилья до 2024 года.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ