Почем сегодня мандарины? Предновогодние акции проходят в торговых сетях Приморья. Вы можете приобрести продукты к праздничному столу по сниженным ценам и принять участие в розыгрыше призов, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на региональный минпромторг.

Например, в торговой сети «Фреш-25» покупатели могут поучаствовать в розыгрыше цифровой техники. С 15 декабря скидки на продукты к новогоднему столу здесь будут достигать 50 %.

– Так, килограмм белорусской утки можно купить за 199 рублей, почти полкило вареной колбасы – за 170 рублей, корейские мандарины – 130 рублей за килограмм, новозеландские яблоки – от 100 рублей, – рассказали в ведомстве.

В торговой сети «Самбери» проходят предновогодние акции «Исполняем мечты!» и «Зажигай!». Различные товары с максимальными скидками можно будет приобрести до 3 января.

В супермаркете «Реми» товары праздничного ассортимента продаются со скидками до 35 %. В рамках акции «Время чудес» можно выиграть один из еженедельных призов – сладкую корзину или сертификат на обновление детской комнаты.

В сети супермаркетов «Парус» также регулярно проводятся акции, по которым можно купить товары по социальным ценам.

Кроме того, жители края могут заказать продукты домой из супермаркетов «Фреш-25» и «Парус» через приложение СберМаркет.

Как подсчитали специалисты минпромторга, в этом году традиционный новогодний салат «Оливье» обойдется приморцам в 232 рубля. Часть продуктов для его приготовления можно купить в крупных торговых сетях по сниженным ценам в рамках проекта «Доступное Приморье».

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК