Скидки на продукты – не только по праздникам Социальные акции, действующие в торговых сетях Приморья благодаря региональным проектам, позволяют жителям края экономить и не опасаться роста цен, информирует пресс-служба краевого правительства.

Купить продукты по доступным ценам можно в торговых точках, где предлагаются скидки сразу по нескольким социальным проектам. О том, какие категории товаров можно приобрести дешевле, напоминает региональное министерство промышленности и торговли.

– Благодаря акции «Доступное Приморье» приморцы могут купить 24 вида продуктов по ценам ниже среднерыночных, в их числе – хлеб, молоко, куриное яйцо, сахар, растительное масло и овощи. В проекте участвуют крупные торговые сети, такие как «Реми», «Фреш-25», «Самбери», «Михайловский» и «Парус», – перечисляют специалисты минпромторга.

Кроме того, уже в течение трех лет реализуется проект «Приморская рыба», благодаря которому жители края могут покупать рыбу, морепродукты и консервы напрямую от рыбодобывающих компаний Приморья и Дальнего Востока. Акционная продукция представлена в 280 торговых точках в крае, причем не только в крупных магазинах, но и в придомовых.

– Еще одна социальная инициатива, делающая продукты более доступными для жителей края, – карта «Приморец». Этот проект направлен на поддержку незащищенных слоев населения. По карте можно получить скидку от 3 до 10 % на продукты питания и на товары непродовольственной группы. В числе партнеров проекта – торговые сети «Реми» и «Фреш-25», магазины «Белый кролик», «Настоящий обувной», сеть «Отверткин». Минпромторг продолжает работать над распространением этой социальной акции и в другие торговые точки, – уточняют в ведомстве.

Отметим, что специалисты минпромторга также еженедельно мониторят цены на продукты во всех муниципалитетах края.

– Учитывая, что в последнее время был отмечен рост цен на ряд товаров, в частности сахар и растительное масло, мы провели рабочую встречу с представителями крупных торговых сетей. Есть договоренность о фиксации цен и недопущении их дальнейшего роста, – подчеркивают в министерстве.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / правительство ПК