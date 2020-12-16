Приморцы чаще всех берут «ДВ ипотеку» В ДФО подведены итоги первого года льготной программы жилищного кредитования. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, в течение года в рамках программы «Дальневосточная ипотека» заключено 13784 кредитных договора на общую сумму 48,9 млрд рублей.

Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по программе «Дальневосточная ипотека» банки выдали на сегодняшний день 621 кредит на общую сумму более 2,1 млрд рублей. Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам ДФО составляет 3,51 млн рублей.

Лидерами по числу кредитов, предоставленных по программе, являются Приморский край, где выдано 3864 льготных кредита на общую сумму 14,8 млрд рублей, Республика Саха (Якутия), здесь заключено 3168 договоров на сумму 12,1 млрд рублей, и Хабаровский край (1924 договора на сумму свыше 7 млрд рублей).

В течение года список возможных участников программы расширился. Так, воспользоваться льготным кредитом под 2 % смогли жители других регионов России при переезде на Дальний Восток. Это касается участников региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Кроме того, при оформлении кредита на ИЖС стало возможным оставить в залог недвижимость в любом регионе страны.

Отдел новостей «В»