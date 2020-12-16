Валентин Шуматов: система здравоохранения занимает особое место в бюджете-2021 В Законодательное собрание Приморского края поступил проект бюджета на период с 2021-го по 2023 год. Документ, занимающий более шести тысяч страниц, был предварительно рассмотрен народными избранниками на так называемом нулевом чтении.

По словам депутата Валентина Шуматова, основная его характеристика – сохранение социальной направленности и, в частности, увеличение расходов на систему здравоохранения.

В проекте документа все государственные программы запланированы «с плюсом» к показателям нынешнего года. Например, финансирование программы развития здравоохранения планируется увеличить до 24,6 млрд рублей. На программу развития образования будет выделено почти 30,7 млрд, на социальную поддержку – более 28 млрд рублей. Серьезным направлением стало и развитие транспортного комплекса. На эти цели планируется потратить почти 19,5 млрд рублей.

– Прежде всего в этом документе защищены социальные направления, – подчеркнул Валентин Шуматов. – Удалось увеличить расходы на здравоохранение и образование. Большой размер финансирования предусмотрен на развитие приморских дорог – одну из главных болевых точек в регионе. Что касается здравоохранения, то в трехлетнем проекте бюджета виден ежегодный рост финансирования данной сферы. Предусмотрены работы по капитальному ремонту, реконструкции и строительству 17 медицинских учреждений.

Также в проекте бюджета увеличиваются ассигнования для органов местного самоуправления. Это произошло по результатам впервые проведенных в этом году общественных слушаний в процессе верстки бюджета.

Основные параметры краевого бюджета на 2021 год составляют по доходам 139,77 млрд рублей, по расходам – 144 млрд, дефицит – 4,27 млрд рублей. Эти показатели проекта главного финансового документа региона на 2021 год несколько меньше, чем в 2020-м. Но, как отметили представители краевого правительства, к концу 2021 года эти цифры значительно изменятся, поскольку власти Приморья продолжают работать с федеральным бюджетом, привлекая дополнительные финансовые ресурсы.

В первом чтении законопроект будет рассмотрен депутатами на ближайшем заседании ЗС ПК.

Евгений СИДОРОВ

Фото:

предоставлено Валентином ШУМАТОВЫМ, с сайта ЗСПК