Юрий Трутнев: необходимо научиться оперативно устранять последствия масштабных ЧС В рамках рабочей поездки в Приморье заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев осмотрел состояние электросетей острова Русского, ознакомился с работой энергетиков и коммунальных служб в поселках Экипажном и Подножье и провел совещание по вопросу ликвидации последствий ЧС на территории края.

Как уточняет пресс-служба дальневосточного полпредства, в совещании приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин, директор филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко и другие.

– Мы столкнулись с особо опасным природным явлением. Совершенно очевидно, что рассчитать все линии электропередачи, всю систему энергообеспечения исходя из пиковых нагрузок, которые, по мнению климатологов, возникают не чаще одного раза в 50 лет, наверное, невозможно, – отметил Юрий Трутнев. – Что касается ликвидации последствий, то отношение к тому, как велась работа, можно разделить на две части.

С одной стороны, многие люди проявили героизм, работая на вантах, в условиях обледенения на высоте, при плохих погодных условиях. Их можно только поблагодарить. Такое же отношение у меня к ряду работников энергетических служб, которые работали и днем и ночью, восстанавливая энергетику.

С другой стороны, есть вопросы по организации процессов устранения последствий. С начала событий прошло более 20 дней, однако отключения и проблемы существуют до сегодняшнего дня. Владельцы сетей (прежде всего «Оборонэнерго») оказались неспособны своевременно среагировать на возникшие угрозы. Текущее состояние сетевого хозяйства создает дополнительные риски. По ряду населенных пунктов на острове Русском отключения не устранены. Они не связаны с ледяным дождем, а вызваны состоянием кабельного хозяйства. Люди остаются без света. Во всей этой ситуации надо разобраться.

Напомним, что в результате прохождения циклона 19 ноября в Приморском крае остались без энергоснабжения почти 181 тысяча человек, без тепла – 48,1 тысячи, без водоснабжения – 71,2 тысячи человек. Правительством РФ в целях принятия оперативных решений и координации работы по ликвидации последствий ЧС была создана рабочая группа, объединившая деятельность региона, энергетических компаний и электросетевых организаций по восстановлению поврежденных объектов инфраструктуры, энергоснабжения и теплоснабжения, по оказанию помощи пострадавшим гражданам, а также по определению объема причиненного ущерба.

По мнению вице-премьера, «необходимо разработать систему мер, которая позволит содержать сетевое хозяйство в исправном состоянии, обеспечить необходимое количество сил и средств для своевременной ликвидации аварийной ситуации».

– Нужно сделать все возможное, чтобы эта история уже закончилась, чтобы у людей не было проблем с энергоснабжением, – подчеркнул Юрий Трутнев.

Также полпред отметил, что в Приморье необходимо создать собственный запас генераторов на случай ЧС. По его словам, доставка генераторов из Москвы до Владивостока обошлась дороже, чем стоимость самого оборудования.

Отдельно Юрий Трутнев остановился на вопросах расчистки и восстановления лесопарковой и лесной зон на острове Русском.

– Нам предстоит большая работа по очистке и восстановлению ряда разрушенных ландшафтов. Надо восстанавливать то, что было, подсаживать деревья. Материальное обеспечение этой работы мы посмотрим вместе с Олегом Николаевичем Кожемяко. Бюджет Приморья в силу спада экономики из-за коронавируса и дополнительных расходов находится не в лучшем состоянии. Будем выходить на правительство с предложением оказать помощь, – заявил полпред.

Отдел политики «В»

Фото с официального сайта полпредства в ДФО