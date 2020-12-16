Дед Мороз звонит в «Одноклассники» Дальневосточный Дед Мороз поздравит юных приморцев с Новым годом через соцсети. Зарегистрированные в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» родители могут оставить заявку на звонок от главного волшебника зимы на официальных страницах правительства Приморья, сообщает пресс-служба региона.

Но, судя по пояснениям краевого департамента информационной политики, извещать заранее ребенка о предстоящем разговоре с новогодним волшебником не стоит, потому как звонить Дед Мороз будет по видеосвязи 20 декабря случайно выбранным жителям региона. С другой стороны, он хоть и настоящий дальневосточный Дед Мороз, но поговорить с каждым юным приморцем в соцетях даже его волшебных сил не хватит. Как рассказали в департаменте, будет отобрано около 30 заявок, акция бесплатная.

Участниками акции «Звонок от Деда Мороза» могут стать пользователи социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» со всего Приморья, для этого необходимо заполнить анкету.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Приморского края