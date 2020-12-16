Заплати штраф – и полиция тебе не указ? Десять тысяч рублей штрафа получил житель поселка Зарубино за то, что на своем легковом автомобиле протащил стажера-инспектора ГИБДД. Такое мягкое решение вынес Хасанский районный суд в ноябре 2020 года, учитывая искреннее раскаяние подсудимого.

13 сентября машину зарубинца остановил для проверки документов стажер-инспектор ГИБДД. Сначала водитель не подчинился сигналу и проскочил несколько метров, но потом сдал назад, видимо, одумался. Как и полагается в данной ситуации, стажер назвал себя, свою должность и попросил предъявить водительское удостоверение. Но этого документа у водителя не оказалось. Как выяснилось, он его никогда не получал. Между тем управление автотранспортом без документов – грубейшее нарушение правил дорожного движения.

На просьбу выйти из машины водитель не подчинился. Тогда сотрудник ГИБДД попытался вытащить ключи из замка зажигания, но для этого ему пришлось протиснуться по плечи в салон автомобиля через окно водительской двери. В этот момент водитель нажал на педаль газа и поехал, протащив инспектора в окне машины не менее 70 метров, после чего резко затормозил. В результате действий незаконопослушного автомобилиста полицейский ударился грудной клеткой об окно авто. Хорошо, что автомобиль не успел разогнаться, иначе последствия для стажера могли быть более печальными.

Водителя, не подчинившегося полицейским, задержали. В отношении него сотрудниками Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. В ходе следствия и на суде он признал свою вину и раскаялся. В ходе рассмотрения уголовного дела в судебном процессе защитник автохулигана заявил ходатайство отнестись к подсудимому гуманно и не лишать свободы, а только выписать судебный штраф. Хасанский районный суд учел все «за» и «против» в этом уголовном деле, а также положительные характеристики подсудимого и оштрафовал его на 10 тысяч рублей в казну государства.

Казалось бы, виновный наказан, точка в данной истории поставлена. Между тем решением суда осталось недовольно краевое УМВД, посчитав его чрезмерно мягким для гражданина, фактически напавшего на сотрудника правоохранительных органов. Что было подтверждено в ходе следствия и на суде. По мнению полицейских, вынесение столь мягкого приговора может подстегнуть волну беззакония в отношении сотрудников правопорядка.

Кроме того, суд, проявив гуманность, создал очень опасный прецедент, своим решением зафиксировав, что противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов несут очень мягкие правовые последствия. В данном случае, как полагают сотрудники органов правопорядка, штраф в 10 тысяч рублей за совершение вопиющего и резонансного преступления – необоснованно низкая оценка степени тяжести содеянного.

Не исключено, что приговор Хасанского районного суда будет обжалован. Полицейские не призывают к суровой расправе над водителем-лихачом, не требуют его посадки в колонию или даже условного срока наказания. По их мнению, здесь можно обойтись общественными работами на благо общества и в назидание другим незаконопослушным гражданам.

А законопослушные граждане и вовсе удивлены: выходит, можно ездить без прав, не подчиняться стражам порядка, подвергнуть жизнь человека опасности, и за все это – штраф в 10 тысяч… Тогда не только жизни полицейских в опасности, но и наши с вами.

Сергей КОЖИН

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